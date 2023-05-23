В Черкассах задержали корректировщика огня во время выполнения вражеского задания
В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, собиравшего разведданные о дислокации украинских военных и систем ПВО на территории страны. Его задержали во время выполнения вражеского задания
Об этом информирует СБУ .
Вражеским агентом оказался житель временно оккупированной Херсонщины. В начале полномасштабного вторжения он поддержал Россию и предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины. Впоследствии через мессенджер на мужчину вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с предложением сотрудничества. По указанию представителя российского ГРУ предатель прибыл в Черкасскую область как переселенец, там он должен был проводить разведывательно-подрывную деятельность.
На территории региона злоумышленник собирал информацию о дислокации Сил обороны и расположении объектов критической инфраструктуры. В частности, его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, заводов, мостов и дамб.
Все полученные данные мужчина передавал захватчикам в виде фото и геолокации. Они требовались для корректировки повторных воздушных ударов по территории Черкасчины.
СБУ задержала российского агента в Черкассах, когда он фотографировал объект критической инфраструктуры и передавал отчет в российское ГРУ. В ходе задержания у него был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеского разведзадания.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 23 мая Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть для получения разведывательной информации о Силах обороны Украины.
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