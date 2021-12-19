В Черкассах взорвали башню на "Азоте"

Это произошло 18 декабря в 15:40, передает местный телевизионный канал Антенна.



После управляемого взрыва одна из башен упала, другая – устояла, наклонившись на несколько градусов.

Звук от взрыва был слышен в городе.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb