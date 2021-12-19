В Черкассах взорвали башню на "Азоте"
На черкасском заводе по производству минеральных удобрений "Азот" методом направленного взрыва демонтировали старую грануляционную башню цеха карбамида М-1, которій уже давно вывели из эксплуатации
Это произошло 18 декабря в 15:40, передает местный телевизионный канал Антенна.
После управляемого взрыва одна из башен упала, другая – устояла, наклонившись на несколько градусов.
Звук от взрыва был слышен в городе.
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