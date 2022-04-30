В Черкассах выжгли надпись из знака о дружбе Украины с Россией

Об этом сообщает Общественное.

Глава черкасской областной ячейки "Демократического топора" Ярослав Лавров рассказал: по его мнению, городские власти должны были это сделать еще в 2014 году.

"Но даже после начала полномасштабной войны мы этого не дождались. Поэтому переговорили со скульптором Дмитрием Бурьяном, который сейчас проходит службу в ВСУ, чтобы он посоветовал, как вывести эту надпись. Он дал контакты двух скульпторов, которые согласились помочь. Активисты вместе с представителями терробороны сами его убрали", – пояснил он.

Директор коммунального предприятия "Дирекция парков" Сергей Рубан ситуацию прокомментировал так:

"Мы несколько раз пробовали стереть надпись сами по себе. В частности, крайняя попытка была вчера (29 апреля - ред.) днем. Пробовали зашлифовать болгаркой, но результат был не такой, как ожидали", - сказал он.

По словам Рубана, в дальнейшем планировали привлечь специалистов.

"Для того чтобы убрать надпись, мы собирались привлечь внешних специалистов. Но благодарен активистам, что сами нашли способ, как это сделать", - подытожил директор КП.