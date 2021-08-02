В Черкассах впервые провели трансплантацию сердца

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Согласно сообщению, черкасские хирурги совместно с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова пересадили сердце 59-летнему пациенту.

Изъятие сердца, а также почек и печени от одного донора провели в Черкасской городской больнице скорой медицинской помощи.

Трансплантацию почек провели в Черкасском областном онкодиспансере, а печень направили в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Состояние пациентов стабильное.

Донор перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к гибели головного мозга. Трансплантация стала возможной после согласия его родственников. Подбор пар "донор-реципиент" совершили через Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕДИСТ).

Операция была проведена за счет госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.