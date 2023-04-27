Об этом передает Черкасский ТЦК и глава ОВА Игорь Табурец .

На видео можно увидеть, что военные общаются с гражданским, после чего возникает драка. Мужчине заламывают руки три военнослужащих якобы во время вручения повестки. Украинца сначала несколько раз бьют по лицу, а потом вкладывают на землю. Уже там мужчина получает удар ногой от одного из военкомов.

Пользователи соцсетей утверждают, что инцидент произошел 20 апреля возле ТРЦ "Хрещатик-сити", пишет provce.ck.ua.

В комментарии для ТСН пресс-служба областной полиции заявила, что "событие было зарегистрировано. Со стороны полиции была проведена проверка. Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. В настоящее время собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований" .

В пресс-службе Черкасского областного ТЦК также отреагировали на этот случай и объяснили, что мужчина "вел себя провокационно" и "оскорблял" военнослужащих.

"О ситуации, которая произошла вблизи торгового центра г. Черкассы, отметим: во время оповещения населения в рамках общей мобилизации, представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей .Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих", - говорится в сообщении.

Гражданский был задержан. На место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции, прибыв по вызову, отобрали объяснения у участников происшествия.

"Стоит отметить, что видео вырвано из контекста, обстоятельства гораздо шире, чем показано в указанном фрагменте", - говорят в ТЦК.

Назначена служебная проверка. С личным составом, привлекаемым к оповещению военнообязанных, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм законодательства.

В Черкасской ОВА также отреагировали на инцидент. Говорят: "мобилизация – это не карательная мера".

"Начну с главного: мобилизация – это не карательное мероприятие, не чья-то прихоть. Это жизненная необходимость для нашего государства во время войны с российскими оккупантами. Это то, что нужно для нашей Победы! Ее шаг за шагом борются за реальные люди в реальных боях за нашу страну.Имеет ли право гражданский пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, даже если он вручает уведомление?Мой ответ:Нет.Имеет ли право военный реагировать так, как мы видели на видео?Мой ответ:Нет.Официальная оценка этой ситуации и ее участникам даст служебная проверка, которая уже начата в Черкасском областном терцентре комплектования и социальной поддержки. А также правоохранительные органы. Есть заявления от обеих сторон.