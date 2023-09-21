В Черкассах в результате удара РФ по меньшей мере 11 пострадавших, под завалами могут быть люди

Об этом сообщила представитель Главного управления ДСНС Украины в Черкасской области Юлия Норовкова в эфире телеканала "Еспресо".

"Здесь был масштабный пожар, его ликвидировали на территории 750 квадратных метров. В общей сложности уже эвакуированы 13 человек, 11 человек пострадали. На месте происшествия работают 83 спасателя, среди них и психологи, которые помогли уже более чем 70 людям. Спасатели из-под. завалов эвакуировали 1 человека. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами, вероятно, еще могут находиться люди. Разрушены с 5 по 2 этаж, перекрытия, комнаты", - заявила представитель Главного управления ДСНС Украины в Черкасской области.

Юлия Норовкова рассказала, что из-за "прилета" российской ракеты пострадали также соседние дома.

"Вблизи разрушены небольшие павильонные магазины, которые сгорели дотла. У людей в соседних домах вылетели окна. Медики из экстренной медицинской помощи сообщили, что к ним обращались люди и из ближних домов", - отметила Норовкова.

Кстати, в государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины сообщили, что с места событий вывезено 228 тонн мусора.