В Черкассах умер мальчик, который попал в реанимацию с признаками насильственных действий

Об этом сообщил первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко в Facebook.

"Только что стало известно, что в Черкассах умер мальчик 2014 года рождения, который попал в больницу в тяжелом состоянии и был в терминальной коме. Смерть наступила 5 сентября в 18:10", - сообщил он.

Правоохранителей призывают провести объективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств происшествия, а суд наказать виновных.

Напомним, в Черкассах 24 августа госпитализировали в бессознательном состоянии 7-летнего мальчика с тяжелыми травмами. У мальчика обнаружили многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематому лобной части головы, рваную рану нижней губы и уха, дефекты тканей на левом бедре. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.

Впоследствии бабушке мальчика сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. А 31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову.

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