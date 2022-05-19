В Черкассах создали боевую вышиванку: аналогов ей в мире нет
В Черкассах боец ТрО вместе с местными художниками создали первую в мире боевую вышиванку
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Инициатива создания боевой вышиванки принадлежит бойцу Черкасской терробороны, который является специалистом по искусствоведению. С идеей создания обратились к местным художникам из "Телиженко.Творческая мастерская"", – добавляют в 118 бригаде ТрО.
Авторы идеи пытались сделать такой вариант современной вышивки, который будет удобно носить на боевой рубашке ВСУ. Они же стали первыми моделями, которые примеряли совместное творение бойцов и художников.
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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что РФ также атакует украинскую культуру, поэтому День вышиванки становится еще важнее.
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