В Черкассах создали боевую вышиванку: аналогов ей в мире нет

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Инициатива создания боевой вышиванки принадлежит бойцу Черкасской терробороны, который является специалистом по искусствоведению. С идеей создания обратились к местным художникам из "Телиженко.Творческая мастерская"", – добавляют в 118 бригаде ТрО.

Авторы идеи пытались сделать такой вариант современной вышивки, который будет удобно носить на боевой рубашке ВСУ. Они же стали первыми моделями, которые примеряли совместное творение бойцов и художников.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что РФ также атакует украинскую культуру, поэтому День вышиванки становится еще важнее.

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