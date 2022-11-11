В Черкассах снова заработал McDonald’s

Об этом информируют на официальной странице McDonald's в фейсбуке.

"Черкассы, мы соскучились! Уже сегодня ждем вас в ресторанах", - пишет прессслужба.

Сообщается, что в Черкассах открыли два заведения McDonald's:

ТРЦ Любава, бульвар Шевченко, 208/1

улица Смелянская, 31

Открытые заведения McDonald's в Украине .