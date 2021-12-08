В Черкассах преподавателей колледжа наказали за бездействие: игнорировали буллинг в отношении студента, который из-за этого купил пистолет

Об этом рассказал начальник Департамента образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский в комментарии Укринформу.



По словам чиновника, об инциденте сотрудники СБУ сообщили педагогам еще в октябре. Спецслужба проводила мониторинг социальных страниц и обнаружила на одной из них сообщение студента одного из техникумов в Черкассах. В группе, где учился молодой человек, имели место факты буллинга со стороны его одногруппников. В ответ парень купил стартовый пистолет и угрожал им в соцсетях.



"Мы со своей стороны создали комиссию, которая проанализировала систему воспитательной работы в учебном заведении, в том числе на предмет предотвращения буллинга. Результаты расследования сообщили директору. Он провел внутреннее расследование. По его итогам куратор группы и еще два человека получили выговоры. Еще один человек, который уже имел выговор, был уволен", - сказал Данилевский.

Напомним, в среду, 9 декабря, в Черкасской области задержали двух студентов, угрожавших совершением теракта в колледже. Информацию о подготовке к массовому расстрелу одногруппников злоумышленники распространили через запрещенную в Украине российскую соцсеть "ВКонтакте".