В результате ракетных ударов вблизи Черкасс есть погибший и травмированные

Соответствующее сообщение в 11.49 воскресенья, 26 июня 2022 года, появилось на официальном телеграмм-канале Черкасской ОГА.

"Друзья! Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем", - отметил Табурец.

"Оставайтесь в укрытиях!", - обратился чиновник к черкасщанам.

Кроме того, он просит жителей "не публиковать фото и видео" с последствиями ударов, а также "не сообщать локации".

"От этого зависит наша безопасность!", - подчеркнул глава Черкасской ОГА.

В 14:20 генерал-майор Табурец привел подробности.

"У нас два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных", - отметил руководитель Черкасщины.

Также поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, Украина вторые сутки подвергается массированным ракетным обстрелам с территории России и Беларуси.

Вчера, 25 июня, по данным президента Владимира Зеленского, убло выпущено 45 ракет. Под удар попали жалкие от зон нынешних боевых действий Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области. Есть погибшие и раненые.

Сегодня, 26 июня, известно уже по разрушительному удару по центру Киева .

Воздушные тревоги в разных местах Украины продолжаются.

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