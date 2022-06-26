В результате ракетных ударов вблизи Черкасс есть погибший и травмированные
Возглавляющий сейчас Черкасскую областную государственную администрацию генерал-майор Игорь Табурец заявил о "двух взрывах в районе Черкасс"
Соответствующее сообщение в 11.49 воскресенья, 26 июня 2022 года, появилось на официальном телеграмм-канале Черкасской ОГА.
"Друзья! Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем", - отметил Табурец.
"Оставайтесь в укрытиях!", - обратился чиновник к черкасщанам.
Кроме того, он просит жителей "не публиковать фото и видео" с последствиями ударов, а также "не сообщать локации".
"От этого зависит наша безопасность!", - подчеркнул глава Черкасской ОГА.
В 14:20 генерал-майор Табурец привел подробности.
"У нас два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных", - отметил руководитель Черкасщины.
Также поврежден объект инфраструктуры.
- Напомним, Украина вторые сутки подвергается массированным ракетным обстрелам с территории России и Беларуси.
- Вчера, 25 июня, по данным президента Владимира Зеленского, убло выпущено 45 ракет. Под удар попали жалкие от зон нынешних боевых действий Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области. Есть погибшие и раненые.
- Сегодня, 26 июня, известно уже по разрушительному удару по центру Киева .
- Воздушные тревоги в разных местах Украины продолжаются.
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