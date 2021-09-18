В Черкассах митингуют против ареста главы организации "Нацкорпуса"

Об этом заявил глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV .



"Двух моих собратьев из Черкасс Дмитрия Кухарчука и Олега Довбиша по сфабрикованным делам отправили в СИЗО без залога. Им шьют "хулиганские действия" за участие в протестах 14 августа против капитуляционного курса власти. Также в СИЗО находятся семь патриотов из Харькова", - отметил политик на своем телеграмм-канале.



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"Власть пытается запугать каждого, кто не даст пойти по пути капитуляции. Но правда - за нами!", - добавил Белецкий.



Ветеран войны с Россией Кухарчук возглавляет ячейку "Нацкорпуса" на Черкасщине.

Как видно на видео, один из участников акции держит в руках изготовленный в виде дорожного знака плакат "Stop диктатуре!". Другие собравшиеся держат большую растяжку с портретами Кухарчука и Довбиша.Рядом дежурит усиленный отряд правоохранителей.