В Черкассах митингуют против ареста главы организации "Нацкорпуса"
В Черкассах началась акция в поддержку ветеранов войны и против преследования патриотов
Об этом заявил глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV .
"Двух моих собратьев из Черкасс Дмитрия Кухарчука и Олега Довбиша по сфабрикованным делам отправили в СИЗО без залога. Им шьют "хулиганские действия" за участие в протестах 14 августа против капитуляционного курса власти. Также в СИЗО находятся семь патриотов из Харькова", - отметил политик на своем телеграмм-канале.
Читайте также: Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать вопрос Зеленскому, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО
"Власть пытается запугать каждого, кто не даст пойти по пути капитуляции. Но правда - за нами!", - добавил Белецкий.
Ветеран войны с Россией Кухарчук возглавляет ячейку "Нацкорпуса" на Черкасщине.
Как видно на видео, один из участников акции держит в руках изготовленный в виде дорожного знака плакат "Stop диктатуре!". Другие собравшиеся держат большую растяжку с портретами Кухарчука и Довбиша.
Рядом дежурит усиленный отряд правоохранителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное