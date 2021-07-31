В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару. Есть видео
В Черкассах байкеры повредили автомобиль местному жителю. Между ними возник конфликт, закончившийся жестоким избиения молодых супругов и порчей имущества пострадавших
По каким причинам произошел ряд этих преступлений, кто их совершал и кто провоцировал ситуацию, сейчас выясняют следователи Национальной полиции, передает Еспресо.TV.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
По данным черкасского издания ВиЧЕрпно, группа байкеров из Одессы напала и избила молодую пару за то, что они на своем авто обогнали их колонну. Кроме того, мотоциклисты рабили их машину.
На видео видно, как молодую пару окружили байкеры и начали их бить. При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. Но после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.
Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней стекла.
"Девушка рассказала, что на трассе они обогнали колонну байкеров, которым это не понравилось. Они начали кричать им, плевать на машину и бить цепями", - отмечает издание.
После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы.
Почему событие квалифицировано только как хулиганство, пока неизвестно.
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