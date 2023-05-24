В Черкассах арестовали активы компании, кормившей Путина и силовиков РФ
Один из совладельцев компании владеет более чем 15 российскими предприятиями, которые работают во временно оккупированном Крыму и осуществляют поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам РФ
Об этом сообщает ДБР.
В Черкассах суд арестовал корпоративные права и уставный капитал предприятия, совладелец которого продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Указано, что российские предприятия фигуранта поставляли аграрную и молочную продукцию, табачные изделия и консервы в российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения ФСБ, МВД, управление делами президента РФ и т.д. В частности, среди прочего, поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ. Также предприятия фигуранта поставляют продукты питания во временный оккупированный Крым.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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