В Черкассах арестовали активы компании, кормившей Путина и силовиков РФ

Об этом сообщает ДБР.

В Черкассах суд арестовал корпоративные права и уставный капитал предприятия, совладелец которого продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Указано, что российские предприятия фигуранта поставляли аграрную и молочную продукцию, табачные изделия и консервы в российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения ФСБ, МВД, управление делами президента РФ и т.д. В частности, среди прочего, поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ. Также предприятия фигуранта поставляют продукты питания во временный оккупированный Крым.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.