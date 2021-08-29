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В чем Зеленский должен лично убедить Байдена. Говорит Дэниел Фрид

29 августа, 2021 воскресенье
08:19
Мир

Американский дипломат, координатор Госдепартамента США по санкционной политике (2013-2017) Дэниел Фрид пояснил, на чем должен сосредоточиться президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне

Об этом он рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Зеленскому следует убедить Байдена, что он предан тому, что обещал сделать во время президентской кампании. Что реально выполнит все предвыборные обещания, а именно быть "слугой народа", превратить в реальность, воплотить в жизнь все то, чего требовало украинское общество во время площади и во время выборов, выбрав Зеленского. А это - современная европейская страна или европеизированная страна, потому что это не происходит в один момент ", - отметил дипломат.

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В частности, отметил Дэниел Фрид, о том, насколько европейской является Украина, можно видеть из роли олигархов и Офиса президента.

"Следует показать Байдену, что он действительно хочет представлять украинский народ, а не просто заменит олигархов на влияние Банковой, потому что именно так Путин сделал: вместо олигархов - влияние Кремля", - сказал экс-чиновник.

"Следует показать, что он заменит власть олигархов на власть современной Украины, где действует принцип верховенства права", - подытожил Фрид.

 
  • Напомним, встреча Зеленского с Байденом намечена на ближайший вторник, 31 августа.


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олигархи
Европа
Джо Байден
визит в США
Студия Запад с Антоном Борковским
Офис президента Украины
обещания Зеленского
Дениэл Фрид
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