Даже наоборот, безумно удивляют, как в этих условиях можно было очароваться и ожидать чего-то заоблачного. На основании чего? Как будто не наша армия непрерывно отбивалась почти полтора года, без перерыва и выходных. Как будто не мы сидели целую зиму в двух куртках без света, думая, будет ли сегодня электричество и на сколько. Как будто не мы беспомощно наблюдали, как спасатели вытаскивают людей живых и неодушевленных из-под завалов их домов, посылая пустые проклятия в космос.

Как будто это не живые люди вынуждены идти на мины и под пули, а какие-то бездушные киборги, которых можно наклепать на заводе еще.

Да и в конце концов, какая разница – разочаровался кто-то там или нет? На что это влияет? Божечки, обиделись, как дети на Николая, что Буданов им обещал на лето Крым, а власть — блестящие успехи. И что теперь, перестанете писать письма Николаю? Не будете сбрасывать 500 гривен на армию? Так кому от этого будет хуже? Только армии? Или армии и вам?

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Я еще понимаю разочарованных политиков за границей. Которые напрямую поддерживают Украину политически, деньгами, оружием и должны как-то планировать свою деятельность и будущее. Странно надеяться, что это будет продолжаться вечно. Что нам будут годами давать оружие и закрывать бюджеты на гражданскую жизнь страны и зарплаты учителям и врачам. Чтобы мы могли бесконечно бросаться на скалу России, не отвлекаясь на мелочи экономики.

В конце концов, это так долго и тщательно планируемое контрнаступление и было спровоцировано частично ими, ибо им нужно знать именно, что будет дальше. У них есть варианты, в отличие от нас.

И тут еще к этому внутри давление на власть и армию от гражданских. Ну жесть. Но власть и так привыкла сразу реагировать как тот пойнтер на публичные интернет-требования, в популистском шале бросаясь их безотлагательно выполнять, чтобы угодить своим дорогим избирателям и заработать одобрение и сердечки. Зачем дополнительно толкать власть и гнать армию на вражеские мины? Чтоб что?

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Впрочем, полтора года войны уже показали, что защищаться неизмеримо легче, чем нападать. И что лично для Украины длинная защита лучше, чем долгое наступление. Держать оборону, пока Россию истощают санкции, человеческие потери и заоблачные расходы на войну. Поскольку раз мы уже знаем, что война у нас с 2014-го года — Украина восемь лет довольно неплохо защищалась. Проблема в том, что ресурсов на долгую защиту у нас еще меньше, чем у России на нападение. И пока толстый похудеет, то худой сдохнет. Поэтому мы вынуждены делать то, на что нам дают деньги, и в чем надеемся на результат.

Да, хочется, чтобы прекратились обстрелы и разрушения, а оккупированные земли стали снова украинскими. Но как это сделать? В чем суть разочарованности — в претензии военным, ненавоевавшим обещанного? Серьезно? Может, стоит сначала нам всем выйти на границы здравого смысла и реалистичных ожиданий от жизни?

Мы в безмерно сложной многокомпонентной ситуации, где каждый компонент отдельный вызов и отдельная сложность. И в этом всем есть место для многих эмоций и ощущений, но точно не для разочарования.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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