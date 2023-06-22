В чем разница между NASAMS и Patriot и как эти системы работают в Украине

"Петриоты" эффективны против целей, падающих на землю под углом 80-90°, то есть баллистических целей. В то время как "Насамс" вряд ли даст убежать более маневренной цели, летящей близко к земной поверхности, поэтому их профиль - все-таки крылатые ракеты. Далее – подробнее о характеристиках и возможностях натовских ЗРК, которые стали на охрану украинского неба.

ПВО для президентов: что такое система NASAMS

NASAMS – это норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром средней и большой дальности, которая может сбивать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. США взяли ее на вооружение как один из видов защиты Белого дома, а в Латвии ее разместили для защиты Балтийского региона. Также у ЗРК "Насамс" есть Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия, Украина и еще одна страна, название которой не разглашается.

Аббревиатура NASAMS расшифровывается как Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. Комплекс разработал один из гигантов мировой оборонной промышленности – норвежская технологическая группа Kongsberg и американская компания Raytheon. Первое поколение этих систем было представлено еще в 1998 году. С этого времени систему несколько раз усовершенствовали. Последнюю модификацию – ЗРК NASAMS III – представили в 2019 году.

Передовая система может использовать усовершенствованные ракеты класса воздух-воздух средней дальности AMRAAM, ракеты класса воздух-воздух увеличенной дальности AMRAAM-ER и AIM-9X.

Отметим, что Насамс стала первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM, и первой на Западе ракетной системой с локаторной наводкой. Буквы SL в аббревиатуре SL-AMRAAM означают Surfaced Launched – запущенные с земли.

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Характеристики NASAMS

Норвежский производитель отмечает, что высокомобильная система Насамс была разработана с фокусом на операционную гибкость для защиты авиабаз, морских портов, густонаселенных территорий и других важных объектов, а также армии.

Радиус действия комплекса – до 40 км (дальность зависит от ракеты), поэтому, учитывая это, он может уничтожать объекты на расстоянии 20-50 км и на высотах от 20 до 30 км. Типы ракет, которыми работает ЗРК – это:

обычная ракета AMRAAM, попадающая в цель на расстоянии до 20-25 км;

ракета AMRAAM ER (Extended Range), имеющая радиус действия 40 км;

также есть ракеты, которые могут поразить авиацию на расстоянии более 100 км.

Преимущества и недостатки NASAMS

Передовой зенитный ракетный комплекс имеет ряд преимуществ, в частности мобильный, имеет высокую точность, ведь сбивает 85% целей и умеет маневрировать, поэтому лучше уничтожает цели.

Еще одно преимущество – это управление. Пусковые установки и радар могут находиться в 20 км от пункта управления, что очень важно с точки зрения безопасности. Во-вторых, можно давать задания отдельным пусковым установкам, а также объединить их в сеть.

Как отмечали военные эксперты, комплексы могут сбивать самолеты, вертолеты, крылатые и аэробалистические ракеты, дроны-камикадзе. Но не способны перехватывать гиперзвуковые ракеты. Также у них проблемы с перехватом баллистических ракет типа Искандер-М 723 и таких ракет как Х-22, у которых значительная скорость и большая высота полета.

К тому же, комплексы NASAMS из-за стоимости их ракет нецелесообразно использовать против дронов-камикадзе. Ударные беспилотники лучше уничтожать самоходными установками, а системы ПВО использовать в крайнем случае.

Дальность работы NASAMS и сколько ракет выпускает

Одна пусковая установка NASAMS имеет шесть ракет. Сама батарея, состоящая из 9 или 12 установок, может за 12 секунд выпустить все 54 или 72 ракеты. Кроме установок, батарея включает 3D-радары (AN/TPQ-64), производимые американской компанией Raytheon, несколько вспомогательных сенсоров и командный пункт управления огнем.

Сам норвежский производитель подчеркивает, что управление NASAMS можно совместить с зенитно-ракетными системами большей дальности, в том числе с Patriot. Поскольку у последних значительно больший радиус действия – 25 км против 90-160 км, поэтому NASAMS требует большего количества батарей, чем Patriot для покрытия той же территории.

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Комплексы NASAMS на вооружении Украины

О передаче США Украине передового комплекса впервые заговорили в июне 2022 года. Первые системы Украина получила в октябре, о чем в начале ноября сообщил министр обороны Алексей Резников. А в новогоднюю ночь эти ЗРК продемонстрировали высокую эффективность. Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что за 5 месяцев работы в Украине эти системы противовоздушной обороны уничтожили более 100 российских ракет и дронов.

Кстати, военный обозреватель Тайлер Роговей отметил, что управляемые зенитные ракеты – это высокотехнологичное изделие с длительным сроком производства. Поэтому важной особенностью норвежско-американских комплексов в российско-украинской войне есть наличие большого количества готовых ракет для ЗРК. Система способна применять более старые варианты AIM-120A/B, срок эксплуатации которых уже подходит к концу, и поэтому страны могут отправить их в Украину вместо утилизации.

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Помимо Соединенных Штатов о закупке комплексов NASAMS для Украины заявила также Канада. Известно, что в октябре прошлого года украинская армия получила 2 батареи, еще 6 заказа Соединенными Штатами (срок исполнения до ноября 2025 года) и один Канадой. В 2023 году ожидается поставка двух взводов NASAMS.

15 июня министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов объявили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат отправку самих систем. Речь идет о сотнях ракет для ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, которые должны помочь украинской армии в контрнаступлении. Их передача уже началась и должна завершиться несколько недель.

Универсальная система ПВО Patriot

Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot производит американская компания Raytheon – крупнейший в мире производитель управляемых ракет. Системы находятся на вооружении в США и их союзников, в том числе Польши, Румынии, Германии, Нидерландов, Греции и еще десяти стран мира.

Patriot создавалась как основная платформа воздушной защиты на средних и малых высотах. Но вдобавок эта система способна перехватывать баллистические ракеты, а с появлением модификации PAC-3 эта задача является основным предназначением комплекса.

В состав зенитно-ракетных комплексов, кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, также входят радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование. "Петриот" состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Этот ЗРК появился в 1982 году, а впервые использовался во время войны в Персидском заливе в 1991 году, но тогда он стал полезен в противоракетной, а не противовоздушной обороне. В это время "Петриот" активно начал использоваться как система противоракетной обороны от иракских ракет, а не как зенитно-ракетный комплекс против авиации. С тех пор Patriot и используемые им ракеты-перехватчики производители постоянно модернизировали. В настоящее время комплекс оптимизирован для защиты от баллистических и крылатых ракет, а также эффективен против военных самолетов и вертолетов.

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Характеристики "Петриотов"

Как утверждает производитель, система может перехватывать баллистические ракеты на высотах до 20 км. ЗРК предназначен для полной защиты обширных административных и промышленных центров. военных баз от воздушного приступа в условиях сильного радиоэлектронного сопротивления противника Система MIM-104 Patriot может обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей одновременно, непрерывно сопровождать 8 из них и рассчитывать данные для пуска. Установка способна одномоментно запустить до трех ракет по цели.

Батарея Patriot состоит из четырех пусковых установок, вообще же в комплекс могут входить от 1 до 8 пусковых установок, каждая из которых содержит 4 MIM-104 или 16 PAC-3/MSE ракет. Кроме того, в составе ЗРК есть радар AN/MPQ-65 (работает в секторе 90° – в направлении возможного ракетного удара), мобильный пункт управления, радиорелейные станции AN/MCR-137, автомобили энергетического и технического обслуживания.

Время развертывания комплекса – 25 мин.

Батарея Patriot состоит из четырех пусковых установок. А комплекс вооружен тремя типами ракет:

MIM-104A – предназначены для перехвата аэродинамических целей (ПВО)

MIM-104B – имеют функцию пассивного наведения на постановщики помех или наземные радары (противорадарные ракеты)

MIM-104C/D/E – перехватывают баллистические цели

Максимальная высота поражения цели – 24,2 км, дальность – 50-160 км, в зависимости от типа ракеты. Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, которая, как утверждается, способна уничтожать самолет противника на расстоянии до 160 километров. Баллистические целые комплекс может поражать на высоте до 15 км.

Что интересно, ракета в "Петриотах" имеет собственную радиолокационную головку самонаведения и может достигать скорости до 4,1 Maxa – около 5000 км/ч. Однако запуск одной ракеты системы Patriot может стоить около 3 миллионов долларов. Несмотря на то, что комплексу уже 40 лет, его аналогов в мире мало.

Преимущества и недостатки "Петриотов"

Страны-операторы получили модернизированную версию комплекса в 2001 году – MIM-104 Patriot PAC-3. Помимо способности эффективно поражать баллистику, последняя модификация Patriot имеет еще одну особенность – ракета-перехватчик попадает в цель напрямую, а не взрывается рядом с ней.

Что касается слабых мест Patriot, то они связаны со сложностью в эксплуатации. Хорошим примером является армия США, где эта система ПВО работает в составе батальона. В состав подразделения обычно входят командный пункт, ремонтная рота и от четырех до шести батарей противовоздушной обороны.

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Каждая батарея состоит из шести пусковых установок, радиолокационной станции, устройства связи, полевой электростанции и центра управления огнем. Общий штат батареи 70-90 человек, а батальон Patriot – это 600 бойцов. Итак, когда говорим о ЗРК MIM-104 Patriot, стоит представлять не только одну пусковую, а более полутысячи бойцов, большинство из которых – узкоспециализированные специалисты-инженеры, а также более полусотни отдельных машин. Хотя эффективность применения "Петриотов" и защиты воздушного пространства, по словам специалистов, стоит востребованных ресурсов.

Системы Patriot в Украине.

В декабре 2022 года во время визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, который включал комплексы Patriot и снаряды к ним. Помимо США, комплексы пообещали предоставить Германия и Нидерланды.

Следует отметить, что до появления систем Patriot у Украины не было оружия, чтобы поражать баллистические ракеты. Это первый комплекс, который может сбивать такие цели как, например, Искандер-М.

В январе появилась информация об обучении украинских военных в управлении системой по сокращенной 10-недельной программе. А уже 19 апреля министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли первые три системы ПВО Patriot – предоставлены США, Нидерландами и Германией. Тогда глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные овладели установками максимально быстро.

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Недавно 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус на встрече стран НАТО сообщил, что его страна немедленно передаст Украине еще 64 управляемых ракет в системы "Петриот".

Ранее в Воздушных Силах сообщали, что системы Patriot помогут Украине в определенных направлениях, где россияне применяют управляемые авиабомбы из самолетов Су-35.

Где именно в Украине американские противоракетные ЗРК несут службу – неизвестно, однако сообщалось, что именно эти системы уничтожили несколько аэробалистических ракет "Кинжал" в небе над Киевщиной во время атак в мае. В частности, под очередную массированную атаку в ночь на 16 мая по Украине россияне выпустили 18 раэк различных типов. Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и 3 ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Как сообщали в Воздушных Силах, все высокоточные "Кинжалы" были направлены на Киев, но их удалось сбить.

Тогда в Кремле заявляли, что якобы во время атаки были уничтожены сразу пять пусковых установок Patriot. Западные СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщили, что один комплекс действительно получил повреждения, но незначительны, поэтому после восстановления снова уничтожает российские цели в украинском небе.

Да, украинские военные успешно интегрировали системы Patriot в нынешнюю систему противовоздушной обороны страны. Раньше это зависело от советских образцов – зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности С-300, ЗРК Бук и т.д. Однако современных ЗРК "Пертиот" Украине нужно очень многое, чтобы защита была эффективной и результативной по всей территории страны.

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