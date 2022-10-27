В чем прелесть борьбы с Сатаной? Это вечная борьба

"Если дама отказалось от искусственных средств прерывания беременности, в самом широком смысле, то ребёночек у неё будет не один. А значит, не так больно и страшно будет с ним расставаться", — говорит поп из РПЦ о матерях, которые всеми силами спасают своих детей от мобилизации.

А потом эти люди говорят о "десатанизации" Украины и хотят освободить нас от тысячи сект.

На самом деле, в этой фразе больше, чем Россия хотела бы сказать. Десятки лет фундаменталисты всех мастей, террористические режимы и просто террористы, которые хотят, но еще не стали режимами и не получили власть над тысячами голодных людей, борются с сатаной. Сатаной. И Сатана этот – США. А на самом деле коллективный Запад. Коллективный цивилизованный мир. Мир прогресса и технологий, мир высокого уровня жизни и качественного образования.

Десятки лет фундаменталисты всех мастей, террористические режимы и просто террористы, которые хотят, но еще не стали режимами и не получили власть над тысячами голодных людей, борются с сатаной. Сатаной. И Сатана этот – США

И вот сейчас к ним присоединилась и Россия. Пока еще стыдливо. Пока еще не отдавая себе отчет в том, что православный халифат уже запущен.

И когда они говорят, что в Украине они воюют с НАТО, то отчасти правы. Да, НАТО на войну не пришел. Но они ведут войну с ценностями НАТО. Полностью уподобляясь тем самым фундаменталистам из Ирана или Хамаса, которых всегда поддерживали, а теперь вдруг вынуждены просить дроны и турбины у Тегерана.

Когда вы воюете за те же ценности, что и террористы, когда вы воюете так, как это делают террористы, то будьте готовы жить так, как живут в странах под их управлением

И когда вы воюете за те же ценности, что и террористы, когда вы воюете так, как это делают террористы, то будьте готовы жить так, как живут в странах под их управлением. И будьте готовы бороться с Сатаной. Можно жить в богатой стране. Можно жить в стране, которая борется с Сатаной и прислужниками его из третьего гендера. Но нельзя жить одновременно и в богатой стране и в той стране, что борется с Сатаной.

В чем прелесть борьбы с Сатаной? Это вечная борьба. Его нельзя победить. Но можно убеждать своих граждан, что вы еще не проиграли.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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