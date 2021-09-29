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В чем популярность Черной пятницы?

29 сентября, 2021 среда
18:18
Новости Black Friday

Уже лет десять как в Украине популярна так называемая Черная пятница — в последние дни октября компании делают большие скидки на все товары

Но какова история этого дня, почему Черная пятница в Киеве так популярна и почему нельзя делать скидки в какой-либо другой день — попробуем разобраться.

История Черной пятницы

Начиная с конца 19 века, в США традиционные рождественские ярмарки стали открываться на следующий день после Дня благодарения и продолжаться вплоть до Нового года. Но делать в первый день особые скидки и называть этот день специальным термином стали, начиная с 80-х годов прошлого века. Сначала этой фразой называли увеличенные пробки и человеческий трафик, который появлялся в первый день распродаж. Позже предприниматели заметили, что в этот день и продажи увеличиваются в несколько раз. И для того, чтобы привлечь клиентов, ритейлеры и стали делать скидки. 

В обычные дни продавцы непродуктовой группы товаров вынуждены продавать продукцию по очень завышенным ценам, тогда как в сезон активных покупок даже  маленькой наценкой можно получить сверхприбыль.

Постепенно, в том числе благодаря стараниям маркетологов, Черная пятница стала нарицательным и известным во всем мире термином. 

В чем секрет популярности Черной пятницы?

Но все же — почему именно этот день? Ведь у нас не празднуется ни День благодарения, ни католическое Рождество. Во-первых, это желание общности с миром. В эти дни можно купить товары по скидкам не только у нас, но и на Амазон или АлиЭкспресс. Во-вторых, это выгодно с маркетинговой точки зрения: создается ажиотаж и количество предновогодних покупок увеличивается в разы. Третье — это то, что в этот день реально самые большие скидки.

За последние пять лет украинцы стали гуглить словосочетания «черная пятница» в два раза больше. Это свидетельствует о росте популярности данного явления. По статистике, чаще всего украинцы покупают одежду и гаджеты, далее в рейтинге идут косметика и подарки, а количество продаж вырастает в 2-3 раза. Впрочем, во время локдауна количество покупок упало. Видимо, это связано с тем, что для многих возможность примерить, посмотреть понравившиеся вещи и походить по магазинам важна сама по себе.

Вы, как клиент и покупатель, можете найти гаджеты, технику и другие товары со скидками до 50%. К тому же удобно не искать скидки по всем магазинам, выжидая, когда же они появятся, а знать, что они будут в один день, и сразу купить то, что нужно по списку, и хорошо сэкономить.

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