Последние дни перед саммитом Двадцатки в Нью-Дели 9-10 сентября мир внимательно и с беспокойством наблюдал за дипломатической борьбой вокруг формулировок "украинской части" окончательного совместного заявления. Несколько раз переговорщики приближались к "тупику" и перспективе отказа от одобрения итогового документа в целом, что стало бы признаком провала Саммита и внешнеполитического фиаско главы в Двадцатке премьер-министра Индии Нарендры Моди. Консультации проходили на всех уровнях, включая, собственно, и лидеров Группы.

Достигнутый компромисс удовлетворил всех участников саммита, но разочаровал украинскую дипломатию, которая не без основания увидела появление существенных внешнеполитических рисков и угроз.

Во-первых, компромиссные формулировки относительно "украинской части" Заявления стали существенным шагом назад в позиции Двадцатки по поводу тяглой войны по сравнению с прошлым саммитом Группы на Бали, где осуждалась российская агрессия против нашего государства и содержался призыв к немедленному выводу российских войск из временно оккупированных территорий Украины. Этот текст также подрывает общий консенсус по поводу резолюций Генеральной ассамблеи ООН, в которых содержится осуждение российской агрессии и призывы к ее немедленному прекращению.

Есть угроза, что "индийский общий знаменатель" Двадцатки станет новым ориентиром для многих членов ООН, прежде всего стран Глобального Юга, и будет активно и эффективно использоваться, в первую очередь, российской дипломатией в работе по выхолащению последующих инициатив украинской стороны.

Во-вторых , вызывает значительную обеспокоенность уменьшение потенциала западной дипломатии влиять на позиции стран Глобального Юга по поводу такой острой международной проблемы как грубое нарушение Россией Устава ООН, в частности принципа территориальной целостности, и совершение многочисленных военных преступлений на территории Украины. Независимо от того был ли это "жест доброй воли" Запада в пользу Моди, особенно в контексте выборов в Индии в 2024 году, или реальная неспособность западных лидеров убедить своих "южных" визави, "индийский общий знаменатель" маргинализирует вопрос российской агрессии против Украины в повестки дня мировых лидеров.

Читайте также: "Израильская модель" гарантий безопасности для Украины

В-третьих , очевидно результаты саммита Двадцатки не только значительно усложняют задачи украинской дипломатии и Президента Украины во время следующей сессии ГА ООН, но и подрывают незыблемость принципа "ничего об Украине без Украины" и дальнейшие усилия по успешному проведению Глобального саммита мира ставят под сомнение эффективность громко распиаренного формата дипломатических советников. Ведь понятно, что теперь поле для дипломатических маневров значительно сузилось, а советники от стран Глобального Юга неохотно будут выходить за пределы новой консенсусной позиции Двадцатки.

В-четвертых , угрожаемость "индийскому общему знаменателю" придает такое символическое обстоятельство как незаконные выборы агрессора на временно оккупированных территориях Украины. То, что они проходили именно в дни саммита Двадцатки в Нью-Дели, бросает дополнительную тень на результаты мероприятия по Украине. И тень эта не только угрожающая, но и опасная.

Обстоятельство, которое, казалось бы должно было объединить мир на еще большее давление против агрессора, таким не стало и было потеряно. Как и потерянными оказались наработки встречи министров иностранных дел Двадцатки в марте этого года, также при индийском председательстве, когда общий язык указывал на тенденцию к постепенному усилению давления на Москву, а не наоборот.

В-пятых , противоречивые итоги саммита являются определенным сигналом сужающегося пространства и для внутриполитических ошибок для нашего государства. Любой внутренний, даже самый маленький, просчет будет раздуваться российской пропагандой для подрыва международных позиций Украины.

Читайте также: Гарантия безопасности или Будапешт 2.0?

Надеемся, что украинская дипломатия внимательно проанализирует причины и последствия такого неоднозначного решения и откорректирует свои стратегические и коммуникационные подходы.

Очевидно, что мы входим в новый этап борьбы с российским агрессором, когда эмоции уже не будут иметь такой мощный эффект, как в первые дни полномасштабного вторжения. Соответственно, присутствие Лаврова или любого другого эмиссара Кремля не будет вызывать уже такое отвращение, как раньше. Поэтому следует усиливать усилия по противодействию попыткам российской дипломатии использовать "прецедент Нью-Дели" для дальнейшего разрушения нынешнего уровня изоляции России. Классика международных отношений подсказывает, что с каждым новым днем войны будут раздаваться все больше "аргументов" о необходимости возвращения России за дипломатический стол. Для этого, например, достаточно посмотреть пример с сирийским Асадом и нормализацию отношений с ним, несмотря на позицию США.

Мир меняется и это нужно учитывать, если стремимся достичь долгожданной и необходимой для Украины Победы.

Источник

Об авторе: Константин Елисеев, украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.