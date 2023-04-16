В чем больше всего нуждаются в ВСУ: ответ министра обороны
Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритетной для Украины остается система противовоздушной обороны, закрывающая наше небо
Об этом говорится в интервью министру испанской газеты La Razon.
"Оружие, оружие и еще раз оружие. Приоритетом является система противовоздушной обороны, которая закрывает наше небо. Я имею в виду современное и мощное вооружение. Сейчас у нас есть МиГ-29, которые дают нам видимость 60 километров и дальность поражения цели 30 километров. У российских Су-35 - более 200 километров, и они бьют на расстоянии 150 километров", - подчеркнул Алексей Резников.
В частности, министр отметил, что Украине нужно сломать российское доминирование в воздухе, это можно сделать с помощью истребителя F-16, шведского Gripins или других.
"Я уверен, что мы их получим, так же, как мы получили боевые танки. Раньше это были артиллерийские системы. Я когда-то шутил, когда пришел в министерство, что мое письмо к Деду Морозу слишком долго идет. Сейчас есть только одно: истребители. Обо всем остальном уже позаботились. Знаете "Звездные войны"? Возможно, последнее - это Звезда Смерти", - сказал он.
- Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне Украина ждет хороших новостей о самолетах.
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