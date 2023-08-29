В Челябинской области упал вертолет ФСБ, весь экипаж погиб, — росСМИ
Во вторник, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ. На его борту находились 3 человека, все погибли
Об этом сообщает телеграм-канал Baza .
Вертолет потерпел крушение рядом с поселком Прудное. Сообщается , что борт проводил тренировочный полет, пилоты отрабатывали маневр "взлет - посадка". Также отмечается, неизвестно, что стало причиной аварии.
В свою очередь телеграм-канал Shot предполагает, что причиной аварии стал отказ двигателя.
Также ранее сообщалось о 4 членах экипажа, по последним уточненным данным оказалось, что их было 3.
- В субботу, 12 августа, вблизи российского Калининграда якобы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа.
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