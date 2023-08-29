В Челябинской области упал вертолет ФСБ, весь экипаж погиб, — росСМИ

Об этом сообщает телеграм-канал Baza .

Вертолет потерпел крушение рядом с поселком Прудное. Сообщается , что борт проводил тренировочный полет, пилоты отрабатывали маневр "взлет - посадка". Также отмечается, неизвестно, что стало причиной аварии.

В свою очередь телеграм-канал Shot предполагает, что причиной аварии стал отказ двигателя.

Также ранее сообщалось о 4 членах экипажа, по последним уточненным данным оказалось, что их было 3.