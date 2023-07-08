В "Челси" выбирают нового капитана: известно имя главного претендента
У лондонского "Челси" в скором времени появится новый капитан
Об этом сообщает Evening Standard.
Сезар Аспилкуэта, бывший капитан "Челси", перешел в мадридский "Атлетико". Поэтому в команде будут выбирать нового капитана.
По информации источника, главным кандидатом на капитанскую повязку является бразильский центрбэк Тьяго Силва, выступающий за клуб с лета 2020 года.
Также рассматриваются вратарь Кепа Аррисабалага, форвард Рахим Стерлинг и защитник Рис Джеймс.
Решение должен принять новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.
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