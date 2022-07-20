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В Чехии запретили производство и продажу пластиковых приборов, тарелок и соломинок

20 июля, 2022 среда
21:27
Мир

Палата представителей Чехии одобрила запрет производства и продаж одноразовых пластиковых столовых приборов, тарелок или соломинок

Об этом сообщает Česke Noviny.

Подобное предложение еще год назад представило тогдашнее правительство Андрея Бабиша, однако бывшая Палата представителей не успела обсудить его до конца избирательного периода.

За принятие закона сегодня проголосовали 113 чешских нардепов от всех парламентских партий.

Запрет в основном будет относиться к одноразовым пластиковым изделиям, к которым также относятся мешалки для напитков, ватные палочки или палочки для удержания воздушных шаров, чашки для напитков и коробки для еды из пенополистирола.

По данным чешского минприроды, ежегодное потребление пластиковых изделий должно сократиться примерно на 1,77 млрд штук. Уже существует ряд многоразовых альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также определяет требования к некоторым пластиковым изделиям.

В случае определенных продуктов, таких как гигиенические прокладки, тампоны, влажные салфетки или табачные изделия с фильтрами, производители должны сообщить пользователю, как правильно их утилизировать после использования.

Производители некоторых продуктов также должны уведомлять пользователей о наличии альтернатив многоразового использования. Производители также должны будут маркировать пластиковые изделия единой маркировкой. Это касается сигарет с фильтром, отдельных фильтров, влажных салфеток, средств гигиены и чашек.

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