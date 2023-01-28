Об этом заявила пресс-служба Чешского статистического управления в твиттере.

"Сейчас 14:00. Избирательные участки закрыты, 14 857 избирательных комиссий приступают к подсчету голосов. Чешское статистическое управление готово обработать результаты", - говорится в сообщении.

Известно, что участки начали работать 27 января и закончили работу 28 января до 14:00 по Праге (15:00 по Киеву). Сейчас идет подсчет голосов.

Понятно, что тема войны России с Украиной резко разделяют финалистов президентских выборов в Чехии. В частности, разницу во взглядах экс-генерала НАТО Петра Павела и бывшего премьер-министра, экс-коммуниста и миллиардера Андрея Бабиша в вопросе помощи можно было увидеть во время дебатов за несколько дней до второго тура.

Бабиш и перед первым туром преподносил себя как "президента мира", одновременно рисуя Павела как "президента войны".

Последние опросы общественного мнения показали, что за Петра Павела собирались голосовать почти 59 процентов избирателей, за Андрея Бабиша – более 41 процента.

Справка

Андрей Бабиш – 68-летний предприниматель, родом из Словакии. Он стал миллиардером в качестве главы холдинга Agrofert. В 2011 году ушел в политику, основав партию ANO. Занимал должность министра финансов, а впоследствии премьер-министра. До "бархатной революции" 1989 года являлся членом компартии ЧССР. Отрицает обвинения, что был агентом госбезопасности и не признает правдивость подтверждающих это документов, опубликованные Институтом национальной памяти Словакии.

Петр Павел – 61-летний генерал, бывший начальник Генштаба Армии Чешской Республики. В течение трех лет возглавлял Военный комитет НАТО. Баллотируется под лозунгом, обещающим "вернуть в Чехию порядок и покой". Признает, что когда-то находился в компартии ЧССР и отрицает обвинение в том, что до "бархатной революции" в 1989 году работал в военной контрразведке.