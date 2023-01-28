В Чехии закончился второй тур выборов президента
В Чехии завершилось голосование во втором туре выборов президента
Об этом заявила пресс-служба Чешского статистического управления в твиттере.
"Сейчас 14:00. Избирательные участки закрыты, 14 857 избирательных комиссий приступают к подсчету голосов. Чешское статистическое управление готово обработать результаты", - говорится в сообщении.
Известно, что участки начали работать 27 января и закончили работу 28 января до 14:00 по Праге (15:00 по Киеву). Сейчас идет подсчет голосов.
Понятно, что тема войны России с Украиной резко разделяют финалистов президентских выборов в Чехии. В частности, разницу во взглядах экс-генерала НАТО Петра Павела и бывшего премьер-министра, экс-коммуниста и миллиардера Андрея Бабиша в вопросе помощи можно было увидеть во время дебатов за несколько дней до второго тура.
Бабиш и перед первым туром преподносил себя как "президента мира", одновременно рисуя Павела как "президента войны".
Последние опросы общественного мнения показали, что за Петра Павела собирались голосовать почти 59 процентов избирателей, за Андрея Бабиша – более 41 процента.
Справка
Андрей Бабиш – 68-летний предприниматель, родом из Словакии. Он стал миллиардером в качестве главы холдинга Agrofert. В 2011 году ушел в политику, основав партию ANO. Занимал должность министра финансов, а впоследствии премьер-министра. До "бархатной революции" 1989 года являлся членом компартии ЧССР. Отрицает обвинения, что был агентом госбезопасности и не признает правдивость подтверждающих это документов, опубликованные Институтом национальной памяти Словакии.
Петр Павел – 61-летний генерал, бывший начальник Генштаба Армии Чешской Республики. В течение трех лет возглавлял Военный комитет НАТО. Баллотируется под лозунгом, обещающим "вернуть в Чехию порядок и покой". Признает, что когда-то находился в компартии ЧССР и отрицает обвинение в том, что до "бархатной революции" в 1989 году работал в военной контрразведке.
- 14 января в Чехии проголосовали в первом туре президентских выборов. Известно, что на кресло главы государства претендовало 8 кандидатов: 7 мужчин и одна женщина. Трое – Петр Павел, Дануше Нерудова и Карел Дивиш собрали по 50 000 подписей. После восстановления государственной независимости Чехии и до 2013 года главу чешского государства избирали в парламенте. Первым и пока единственным всенародно избранным президентом современной Чехии является Милош Земан.
- 28 января во время второго тура президентских выборов сайты Чехии атаковали российские хакеры. В частности, нападение произошло на веб-страницу кандидата в президента Чехии эксгенерала НАТО Петра Павла. Также напали на сайт "Хранитель государства" (Hlídač) и на сайт министерства иностранных дел. Радио Прага отмечает, что во время первого тура президентских выборов были зафиксированы такие же кибератаки.
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