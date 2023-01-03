Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Чехии задержан мужчина, ограбивший инкассаторов из Словакии: он был в розыске почти 30 лет

В Чехии задержан мужчина, ограбивший инкассаторов из Словакии: он был в розыске почти 30 лет

3 января, 2023 вторник
23:28
Мир

Полиция Чехии задержала мужчину, который в 1995 году вместе с сообщником совершил ограбление инкассаторского автомобиля в словацком городе Нитра более чем на 12 миллионов словацких крон (около 400 тысяч евро)

Об этом сообщило издание Aktuality .

Согласно материалам следствия, в июле 1995 года мужчина вместе с сообщником ограбил автомобиль инкассаторского агентства, перевозившего крупную сумму денег. Злоумышленники, угрожая пистолетом, потребовали ключи от автомобиля, из которого забрали два чемодана с деньгами.

В частности известно, что они нанесли несколько ударов по голове работнику инкассаторской службы, от чего тот потерял сознание, после чего повалили его на землю.

Поиски преступника, совершившего ограбление 27 лет назад, безуспешно продолжались в Словакии годами, но в 2007-м выяснилось, что он может находиться в Чехии. В связи с этим был издан международный ордер на его арест и проинформирована чешская полиция.

Мужчина использовал фальшивое имя, поэтому его было тяжело разыскать, но полиция Чехии получила информацию о том, что разыскиваемый будет находиться в одной из пражских больниц для прохождения обследования.

"Для преступников тогда стало неожиданностью, что вместо агрессивного вора они задержали 68-летнего дедушку на костылях, который буквально с нетерпением ждал встречи с криминалистами. По его словам, он почувствовал облегчение от того, что ему наконец не придется оглядываться по каждому углу, чтобы увидеть, когда за ним придут", – заявил Рихард Хрдина, пресс-секретарь регионального управления полиции Праги.

Кроме этого, по словам Хрдина, из-за состояния здоровья мужчины полицейским даже не пришлось применять наручники во время задержания. В больнице ему предоставили необходимые медикаменты и доставили в полицейский участок, откуда его передали обратно в Словакию для отбывания остального срока заключения – 12 лет.

  • 3 января лидеры президентской гонки в Чехии признали , что курили марихуану и не против ее легализации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь повреждено на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
Чехия
Читайте также:
російські танки, окупанти, оркі
2 января, 2023 понедельник
В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
3 января, 2023 вторник
Война пришла на территорию Беларуси
Автор Евстратий Зоря
3 января, 2023 вторник
Поклонники МП живут в мире вымышленных пророчеств и магического "богословия"
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 января
00:48
В российском минобороны признали, что в Макеевке ликвидировано 89 военных, в том числе заместитель командира полка
00:24
Украинцы создали недорогую систему управления в бою. Над разработкой похожей в Пентагоне работали десятилетиями, – WSJ
00:22
Обновлено
Россия ударила ракетами по окрестностям Запорожья. Ранен человек
00:19
Оккупанты продолжают заполнять ЗАЭС своими работниками, - ЦНС
2023, вторник
3 января
23:58
В новом конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка Украины, - Госдеп
23:58
Лунин отстоял "на ноль" матч за "Реал" в Кубке Испании
23:52
Эксклюзив
США не хотят быстрого поражения РФ, - политолог Магда
23:47
"Челси" вступил в трансферную гонку за Мудриком. Вскоре состоятся переговоры, - СМИ
23:32
В Дании впервые в течение года не произошло ни одного ограбления банка
23:16
Россия обстреляла Сумскую область из минометов в течение дня 3 января. Известно о 4 прилетах
23:12
Лидеры президентской гонки в Чехии признали, что курили марихуану и не против ее легализации
22:59
"Любая попытка нового наступления террористов должна провалиться": Зеленский обсудил усиление помощи Украине с премьерами 4 стран
22:57
Поставки нефти из РФ в течение декабря упали до самого низкого уровня за 2022 год, – Bloomberg
22:40
Эксклюзив
Сегодня в Крыму слышали три взрыва, - член меджлиса Бариев
22:18
Конгресc США
Впервые за 100 лет спикера палаты представителей конгресса США не избрали в один тур
22:16
Свет
Киев получает значительные объемы электроэнергии, прогнозы утешительны, - YASNO
22:11
Умер главный редактор парламентской газеты "Голос Украины" Анатолий Горлов
22:10
Эксклюзив
В троллейбусное депо Херсона прилетели снаряды, досталось и многоэтажкам рядом, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
21:50
Обзор
Европа готовится принимать новых беженцев, пришел ли конец правлению украинских олигархов, как в Польше спекулируют на теме Волынской трагедии. Мировые СМИ об Украине 3 января
21:37
Аналитика
В армии РФ снижается показатель количества выстрелов в сутки, но он выше, чем может позволить себе украинская армия. Колонка Сергея Згурца
21:26
Момент прилета зафиксировали видеокамеры: киевский Дворец "Украина" просит помощи в восстановлении после ракетной атаки 31 декабря
21:02
Эрдоган планирует пообщаться по телефону с Путиным и Зеленским в среду, 4 января
20:52
"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
20:45
Ночной обстрел Дружковки: россияне применили два "искандера", один человек погиб
20:42
"У Бахмута враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед": Залужный провел первый разговор с генералом Милли в этом году
20:10
Обзор
Победные новости 314-го дня войны: запуск украинских спутников, уничтожение базы оккупантов в Токмаке и планы присоединения Украины к "клубу богатых стран"
20:08
Создать "купол" противовоздушной обороны над всей Украиной в ближайшие годы физически невозможно, - Воздушные силы
20:00
В деоккупированной Балаклее заработала многопрофильная больница, разрушенная захватчиками
20:00
OPINION
Зачем россиянам культ смерти?
19:55
Много раненых оккупантов и их нетрезвое поведение: из оккупированного Мелитополя бегут российские медики
19:37
В США погиб известный автогонщик и звезда YouTube Кен Блок
19:27
Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии: экс-агент ГРУ, правые экстремисты и "казаки"
19:17
Шмыгаль: в этом году направим половину бюджета на ВСУ и планируем начать переговоры о вступлении в ЕС
19:16
Эксклюзив
В Мукачево местные жители производят для ВСУ тактические перископы из водопроводных пластиковых труб, - волонтер Адаменко
19:14
Пригожин объяснил неспособность взять Бахмут наличием "500 линий обороны" в городе
18:52
Оккупанты за сутки совершили 18 обстрелов из РСЗО и 8 авиаударов по территории Украины
18:42
В Германию прибыл первый груз сжиженного газа из США
18:42
ВСУ ударили по районам скопления оккупантов и поразили два вражеских пункта управления
18:41
Военно-морские силы ликвидировали мину в Одесской области
18:38
Эксклюзив
78% украинцев считают, что власть должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, - заместитель директора КМИС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV