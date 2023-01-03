В Чехии задержан мужчина, ограбивший инкассаторов из Словакии: он был в розыске почти 30 лет

Об этом сообщило издание Aktuality .

Согласно материалам следствия, в июле 1995 года мужчина вместе с сообщником ограбил автомобиль инкассаторского агентства, перевозившего крупную сумму денег. Злоумышленники, угрожая пистолетом, потребовали ключи от автомобиля, из которого забрали два чемодана с деньгами.

В частности известно, что они нанесли несколько ударов по голове работнику инкассаторской службы, от чего тот потерял сознание, после чего повалили его на землю.

Поиски преступника, совершившего ограбление 27 лет назад, безуспешно продолжались в Словакии годами, но в 2007-м выяснилось, что он может находиться в Чехии. В связи с этим был издан международный ордер на его арест и проинформирована чешская полиция.

Мужчина использовал фальшивое имя, поэтому его было тяжело разыскать, но полиция Чехии получила информацию о том, что разыскиваемый будет находиться в одной из пражских больниц для прохождения обследования.

"Для преступников тогда стало неожиданностью, что вместо агрессивного вора они задержали 68-летнего дедушку на костылях, который буквально с нетерпением ждал встречи с криминалистами. По его словам, он почувствовал облегчение от того, что ему наконец не придется оглядываться по каждому углу, чтобы увидеть, когда за ним придут", – заявил Рихард Хрдина, пресс-секретарь регионального управления полиции Праги.

Кроме этого, по словам Хрдина, из-за состояния здоровья мужчины полицейским даже не пришлось применять наручники во время задержания. В больнице ему предоставили необходимые медикаменты и доставили в полицейский участок, откуда его передали обратно в Словакию для отбывания остального срока заключения – 12 лет.

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