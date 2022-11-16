Об этом информирует в твиттере группа Kaputin .

Единомышленники использовали этот перформанс российского президента во время акций, в частности, перед посольством РФ в Праге.

"Эта работа под названием "Голые убийцы", созданная Барборой Зиховой, принимала участие во многих чешских протестах с 2021 года. Теперь она продается. Мы начинаем с 10 000 евро", - пишут в ведомстве.

Для торгов скульптуру Путина дополнили президентом Лукашенко и представили под названием Naked Killers.

Интернет-аукцион проходит на их странице в твиттере и продлится до 20 декабря. Стартовая цена – 10 000 евро.

Сообщается, что на вырученные деньги купят ударный беспилотник для украинской армии.