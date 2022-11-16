В Чехии выставили на аукцион скульптуру Путина на унитазе, деньги пойдут на дрон для Украины
Чешская группа Kaputin выставила на акцию известную скульптуру, изображающую обнаженного Путина, сидящего на золотом унитазе. Деньги пойдут на беспилотник для Украины
Об этом информирует в твиттере группа Kaputin .
Единомышленники использовали этот перформанс российского президента во время акций, в частности, перед посольством РФ в Праге.
"Эта работа под названием "Голые убийцы", созданная Барборой Зиховой, принимала участие во многих чешских протестах с 2021 года. Теперь она продается. Мы начинаем с 10 000 евро", - пишут в ведомстве.
Для торгов скульптуру Путина дополнили президентом Лукашенко и представили под названием Naked Killers.
Интернет-аукцион проходит на их странице в твиттере и продлится до 20 декабря. Стартовая цена – 10 000 евро.
Сообщается, что на вырученные деньги купят ударный беспилотник для украинской армии.
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