Об этом пишет в Twitter проект "Подарок для Путина".

Отмечается, что модель была получена еще в январе, чтобы в будущем ее передали на аукцион.

"Сегодня исполняется ровно год, как украинские противокорабельные ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". Модель этого оружия передал нам Петр Павел в начале января, зная, что со временем мы выставим его на аукцион. Это время пришло", - говорится в сообщении.

В настоящее время ставка за модель составляет 16 000 крон.

Деньги с аукциона пойдут в "Вечный фонд для Украины" на восстановление нашей страны.