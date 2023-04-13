В Чехии выставили на аукцион модель комплекса "Нептун" в годовщину поражения крейсера "Москва"
В четверг, 13 апреля, в Чехии на аукцион была выставлена модель комплекса "Нептун", который год назад поразил крейсер "Москва". Модель предоставил лично президент страны Петр Павел
Об этом пишет в Twitter проект "Подарок для Путина".
Отмечается, что модель была получена еще в январе, чтобы в будущем ее передали на аукцион.
"Сегодня исполняется ровно год, как украинские противокорабельные ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". Модель этого оружия передал нам Петр Павел в начале января, зная, что со временем мы выставим его на аукцион. Это время пришло", - говорится в сообщении.
В настоящее время ставка за модель составляет 16 000 крон.
Деньги с аукциона пойдут в "Вечный фонд для Украины" на восстановление нашей страны.
- 13 апреля 2022 года украинский комплекс "Нептун" нанес удар по российскому крейсеру "Москва", который находился в наших территориальных водах, недалеко от острова Змеиный.
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