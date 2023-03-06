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В Чехии вырос спрос на надувные HIMARS, вводящие в заблуждение на поле боя

6 мартa, 2023 понедельник
23:24
Мир

Чешская компания Inflactech, специализирующаяся на изготовлении надувных макетов военной техники для введения врага в заблуждение, учитывая полномасштабное вторжение РФ в Украину, запустила производство фальшивых HIMARS.

Об этом в интервью Reuters и AP рассказал генеральный директор Inflactech Войтех Фрессер.

Сообщается, что компания производит более 30 различных надувных военных макетов – от танков и бронемашин до самолетов и гаубиц. Мощность производства составляет до 50 макетов в месяц.

Отмечается, что надувная техника предназначена для введения в заблуждение враждебных сил: через камеры, тепловизоры и радары их заставляют поверить, что они засекли важную цель, и использовать собственное дорогое оружие для уничтожения "приманки" стоимостью ориентировочно 100 тысяч долларов.

Также известно, что в производстве Inflactech использует легкие материалы, такие как искусственный шелк, поэтому общий вес, например фальшивого танка составляет до 100 килограммов. Для работы с макетом нужны четыре солдата, а для развертывания и надувания "техники" – 10 минут.

Решение об экспорте надувных макетов должно быть одобрено правительством Чехии, куда именно они продаются – в Inflactech не раскрывают.

"Я могу себе представить, что, если мы хотим поддержать находящуюся в беде страну-партнера, то мы могли бы послать ей надувные приманки. Или она уже имеет их, а если нет, то обязательно получит", – так Фрессер ответил на вопрос, поставляется ли продукция компании в Украину.

Кроме того, он также отметил, что в прошлом году бизнес Inflactech вырос более чем на 30%, и ожидается, что рост будет измеряться двузначными числами еще по крайней мере три-пять лет.

  • 1 марта стало известно, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
Общество
Чехия
оружие
война с Россией
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