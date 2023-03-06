В Чехии вырос спрос на надувные HIMARS, вводящие в заблуждение на поле боя
Чешская компания Inflactech, специализирующаяся на изготовлении надувных макетов военной техники для введения врага в заблуждение, учитывая полномасштабное вторжение РФ в Украину, запустила производство фальшивых HIMARS.
Об этом в интервью Reuters и AP рассказал генеральный директор Inflactech Войтех Фрессер.
Сообщается, что компания производит более 30 различных надувных военных макетов – от танков и бронемашин до самолетов и гаубиц. Мощность производства составляет до 50 макетов в месяц.
Отмечается, что надувная техника предназначена для введения в заблуждение враждебных сил: через камеры, тепловизоры и радары их заставляют поверить, что они засекли важную цель, и использовать собственное дорогое оружие для уничтожения "приманки" стоимостью ориентировочно 100 тысяч долларов.
Также известно, что в производстве Inflactech использует легкие материалы, такие как искусственный шелк, поэтому общий вес, например фальшивого танка составляет до 100 килограммов. Для работы с макетом нужны четыре солдата, а для развертывания и надувания "техники" – 10 минут.
Решение об экспорте надувных макетов должно быть одобрено правительством Чехии, куда именно они продаются – в Inflactech не раскрывают.
"Я могу себе представить, что, если мы хотим поддержать находящуюся в беде страну-партнера, то мы могли бы послать ей надувные приманки. Или она уже имеет их, а если нет, то обязательно получит", – так Фрессер ответил на вопрос, поставляется ли продукция компании в Украину.
Кроме того, он также отметил, что в прошлом году бизнес Inflactech вырос более чем на 30%, и ожидается, что рост будет измеряться двузначными числами еще по крайней мере три-пять лет.
- 1 марта стало известно, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное