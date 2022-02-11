В Чехии выразили готовность официально поддержать вступление Украины в ЕС

Об этом сказал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью "Украинской правде".



"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписание декларации, - ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен относительно результатов этих переговоров", - пояснил Липавский.



Он подчеркнул, что если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".



Глава МИД также назвал направления, требующие наибольшего внимания реформ.



"Бесконечная история для Украины - вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной, - вы увидите взрывной рост украинской экономики", - добавил министр.



Как известно, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины: Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.

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