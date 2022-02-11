В Чехии выразили готовность официально поддержать вступление Украины в ЕС
Украина ведет переговоры с Чехией о подписании декларации о поддержке вступления в ЕС, и чешский министр иностранных дел оптимистично настроен насчет этого результата процесса
Об этом сказал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью "Украинской правде".
"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписание декларации, - ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен относительно результатов этих переговоров", - пояснил Липавский.
Он подчеркнул, что если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".
Глава МИД также назвал направления, требующие наибольшего внимания реформ.
"Бесконечная история для Украины - вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной, - вы увидите взрывной рост украинской экономики", - добавил министр.
Как известно, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины: Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.
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