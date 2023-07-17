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В Чехии вспыхнул масштабный лесной пожар, пострадали 5 спасателей

17 июля, 2023 понедельник
06:40
Мир

В воскресенье, 16 июля, вблизи города Писек в Южноческом крае вспыхнул пожар, охвативший около 40 гектаров леса. Во время работы по тушению огня пострадали пятеро спасателей

Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что пяти пожарных, получивших травмы в результате борьбы с огнем, не потребовалась госпитализация.

В ликвидации возгорания помогали три вертолета. Причины пожара и размеры ущерба неизвестны. Борьбе с огнем помог дождь, прошедший утром в воскресенье.

Также пожарные ликвидируют очаги возгорания в лесу в районе города Соколов в Карловарском крае. Утверждается, что спасатели работают с помощью тепловизоров. Однако огонь опрокинулся на верхушки деревьев, что затрудняет тушение.

  • Также из-за лесных пожаров 16 июля с острова Ла-Пальма в Испании местные власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек. Пожар стал первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в 2021 году.
Чехия
лесные пожары
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