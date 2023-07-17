Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что пяти пожарных, получивших травмы в результате борьбы с огнем, не потребовалась госпитализация.

В ликвидации возгорания помогали три вертолета. Причины пожара и размеры ущерба неизвестны. Борьбе с огнем помог дождь, прошедший утром в воскресенье.

Также пожарные ликвидируют очаги возгорания в лесу в районе города Соколов в Карловарском крае. Утверждается, что спасатели работают с помощью тепловизоров. Однако огонь опрокинулся на верхушки деревьев, что затрудняет тушение.