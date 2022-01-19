В Чехии умерла певица после того, как намеренно заразилась коронавирусом ради COVID-сертификата
Участница чешского фолькгурта Asonance Гана Горка не привилась от коронавируса, а намеренно заразилась коронавирусом, чтобы получить COVID-сертификат. В результате таких действий женщина скончалась
Об этом сообщает BBC.
Сын умершей 57-летней певицы Ян Рек рассказал, что он и его отец оба полностью вакцинированы, но на Рождество заразились коронавирусом. Гана не прививалась и вместо того, чтобы изолироваться от инфицированных родственников, умышленно не держалась в стороне.
Женщина хотела переболеть и получить COVID-сертификат: этот документ в Чехии выдают тем, кто недавно перенес заражение коронавирусом или получил прививку. Сертификат необходим, чтобы свободно посещать общественные места: бары, кафе, кинотеатры и т.д.
За два дня до смерти певица написала в соцсетях, что уже выздоравливает : "Сейчас будет театр, сауна, концерт".
Но утром 16 января, когда женщина сказала, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки на улице, у нее начала болеть спина. Женщина пошла лечь в свою спальню и вскоре умерла.
Сын умершей рассказал, что, несмотря на то, что женщина не была вакцинирована, она не верила в радикальные теории заговора о вакцинах против коронавируса.
"Она больше воспринимала идею переболеть COVID-19, чем вакцинироваться. Не то, что мы получим микрочип или что-то подобное", - сказал Ян Рек.
Он добавил, что с матерью не было смысла пытаться обсудить этот вопрос из-за вихря эмоций. Зато мужчина надеется, что его история сможет убедить других привиться.
"Если у вас есть примеры из реальной жизни, это мощнее, чем просто графики и цифры. Вы не можете по-настоящему сочувствовать цифрам", - подытожил он.
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