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В Чехии украли "подсанкционного" коня, который принадлежит Кадырову, - СМИ

7 мартa, 2023 вторник
21:18
Мир

В Чехии похитили жеребца чистокровной верховой породы, который, вероятно, принадлежит Рамзану Кадырову – конь был под санкциями с 2014 года

Об этом пишет издание Jezdci.cz.

Чешская полиция сообщила о краже 16-летнего жеребца чистокровной верховой породы стоимостью около 400 тыс. крон ($18 тыс.) из конюшни в поселке Крабчицы.

В своем заявлении полиция описывает приметы лошади: у гнедого жеребца есть метка в виде неправильной белой звезды на лбу, на правой задней ноге есть также белый участок.

"Сейчас полицейские интенсивно разыскивают злоумышленника кражи и похищенного коня. В то же время просят граждан к сотрудничеству", - добавила представитель полиции.

По данным издания речь идет о коне Зазу, который принадлежит Рамзану Кадырову. Издание пишет, что председатель Чечни купил жеребца весной 2012 года и перевез его в Чехию из Дубая. В 2014 году Зазу попал под действие введенных против главы Чечни санкций.

В октябре 2014 года сообщалось, что Зазу выиграл скачки в немецком Баден-Бадене, однако призовые в размере €5500 оказались замороженными из-за санкций ЕС.

В общей сложности конь провел 36 скачек, девять раз победил и получил более 1,2 миллиона евро субсидий. Его величайшим успехом стал триумф в группе 1 Premio Roma, еще четырежды он пробивался на групповой этап.

После 2016 года его начали использовать для разведения. В последующие годы он неоднократно становился наиболее популярным чистокровным жеребцом в Чехии и получал 20 тысяч крон за беременную кобылу.

По данным Radiožurnál, за три недели до вторжения России в Украину в прошлом году, а именно 27 января 2022 года, пара русскоязычных мужчин пыталась вывезти Зазу из Крабчиц. Они аргументировали якобы указанием передать коней Кадырова польским конным заводам.

Однако владелец отказался отдать им жеребца, ссылаясь на действующий контракт и подозрительные обстоятельства всей истории. По его словам, следующие пять дней неизвестные провели в фургоне, припаркованном у ворот комплекса. Но в конце концов уехали.

Криминал
Чехия
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