Об этом Radio Prague International сообщили в минтруда Чехии.

С апреля в Чехии запущен реестр сотрудников, работающих по договору на основе виз временной защиты. Это сделано для того, чтобы минтруда было лучше информировано о трудоустройстве прибывших, их доходах и платежах.

"По состоянию на 1 апреля 325 700 человек в Чешской Республике имели визу защиты, при этом почти 30% из них составляют дети, две трети взрослых — женщины, часть пожилых людей", - отмечает чешское издание.

Сейчас в стране не хватает рук для сезонных работ. Однако власть также заинтересована и в трудоустройстве квалифицированных кадров.

"Определенным препятствием остается языковой барьер. Число прошедших языковую подготовку людей не соответствует тому количеству, которое мы хотели бы видеть. Мы пытаемся донести до украинской общественности и работодателей информацию о том, что затраты на изучение языка полностью возмещаются", - отметили в минтруда.

Курсы для беженцев оплачивает биржа труда.