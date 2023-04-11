В Чехии трудоустроились менее трети украинских беженцев: основным препятствием является языковой барьер
В Чехии трудоустроено только 98 тысяч украинских беженцев из почти 326 тысяч, получивших временную защиту. Основная проблема в поиске работы – незнание языка
Об этом Radio Prague International сообщили в минтруда Чехии.
С апреля в Чехии запущен реестр сотрудников, работающих по договору на основе виз временной защиты. Это сделано для того, чтобы минтруда было лучше информировано о трудоустройстве прибывших, их доходах и платежах.
"По состоянию на 1 апреля 325 700 человек в Чешской Республике имели визу защиты, при этом почти 30% из них составляют дети, две трети взрослых — женщины, часть пожилых людей", - отмечает чешское издание.
Сейчас в стране не хватает рук для сезонных работ. Однако власть также заинтересована и в трудоустройстве квалифицированных кадров.
"Определенным препятствием остается языковой барьер. Число прошедших языковую подготовку людей не соответствует тому количеству, которое мы хотели бы видеть. Мы пытаемся донести до украинской общественности и работодателей информацию о том, что затраты на изучение языка полностью возмещаются", - отметили в минтруда.
Курсы для беженцев оплачивает биржа труда.
- В ноябре прошлого года сообщалось, что более 80% беженцев из Украины в Нидерландах нашли работу.
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