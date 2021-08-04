В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы
Поезд Мюнхен-Прага столкнулся с чешской пригородной электричкой: погибли три человека
Об этом пишет Reuters .
Три человека погибли, а восемь получили серьезные травмы в среду, 4 августа, когда экспресс-поезд Мюнхен-Прага проехал через сигнал остановки и столкнулся с пригородным поездом в Чехии.
Несколько пассажиров были доставлены вертолетами в больницы с места катастрофы у западного чешского села Милавце, сообщает региональная служба спасения.
Пятьдесят человек получили легкие травмы, не требовали немедленного лечения.
Представитель полиции сообщил, что погибли три человека. В полиции не смогли подтвердить сообщения местных СМИ о том, что среди погибших были машинисты двух поездов и один пассажир.
"EХ 351 прошел через сигнал, указывающий на остановку ... и столкнулся с пассажирским поездом", - сообщил министр транспорта Карел Гавличек в Twitter.
Поезда столкнулись вскоре после 8 утра возле Милавце, в 140 км к юго-западу от столицы Праги.
Скорый поезд столкнулся с местным поездом, который ехал из Пльзеня в Домазлице, сказал представитель Чешской железной дороги.
Фотограф Reuters описал разбит салон машиниста в локомотиве скоростного поезда и разрушенную переднюю часть местного поезда. Оба поезда оставались вертикальными на путях или возле них.
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