В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы

Об этом пишет Reuters .



Три человека погибли, а восемь получили серьезные травмы в среду, 4 августа, когда экспресс-поезд Мюнхен-Прага проехал через сигнал остановки и столкнулся с пригородным поездом в Чехии.



Несколько пассажиров были доставлены вертолетами в больницы с места катастрофы у западного чешского села Милавце, сообщает региональная служба спасения.



Пятьдесят человек получили легкие травмы, не требовали немедленного лечения.



Представитель полиции сообщил, что погибли три человека. В полиции не смогли подтвердить сообщения местных СМИ о том, что среди погибших были машинисты двух поездов и один пассажир.



"EХ 351 прошел через сигнал, указывающий на остановку ... и столкнулся с пассажирским поездом", - сообщил министр транспорта Карел Гавличек в Twitter.



Поезда столкнулись вскоре после 8 утра возле Милавце, в 140 км к юго-западу от столицы Праги.



Скорый поезд столкнулся с местным поездом, который ехал из Пльзеня в Домазлице, сказал представитель Чешской железной дороги.



Фотограф Reuters описал разбит салон машиниста в локомотиве скоростного поезда и разрушенную переднюю часть местного поезда. Оба поезда оставались вертикальными на путях или возле них.