Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Euractiv .

Он сделал это заявление после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал "настаивать на открытии переговоров по вступлению Украины до конца этого года".

"Я могу себе это (переговоры о вступлении - ред.) представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27 (среди всех членов ЕС - ред.)", - сказал Липовский.

По его словам, многие государства ЕС "настроены скептически" до этого, а Чехия пытается "развеять их страхи".

По словам министра, Украина должна будет выполнить все условия вступления в ЕС и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" по этому поводу.