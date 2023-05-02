В Чехии сказали, при каких условиях переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в этом году, если удастся убедить всех его членов. Страна должна выполнить все необходимые условия
Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Euractiv .
Он сделал это заявление после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал "настаивать на открытии переговоров по вступлению Украины до конца этого года".
"Я могу себе это (переговоры о вступлении - ред.) представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27 (среди всех членов ЕС - ред.)", - сказал Липовский.
По его словам, многие государства ЕС "настроены скептически" до этого, а Чехия пытается "развеять их страхи".
По словам министра, Украина должна будет выполнить все условия вступления в ЕС и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" по этому поводу.
- 28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
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