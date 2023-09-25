В Чехии разоблачили агента РФ, который платил известным людям за распространение российской пропаганды
Чешская служба безопасности разоблачила агента РФ, который несколько лет раздавал взятки по несколько тысяч евро публичным лицам за распространение российской пропаганды
Об этом сообщил глава службы безопасности Чехии Михал Куделко.
"Удалось выявить одного из многолетних российских агентов влияния в Чехии, который раздавал взятки в несколько тысяч евро за распространение российской пропаганды", – сообщил Куделко.
В частности, российский агент по просьбе одного из высших органов российской государственной власти продвигал в публичном пространстве нарративы в поддержку внешнеполитических интересов РФ, связанных с войной против Украины.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что россияне готовят информационную кампанию с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды за границей.
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