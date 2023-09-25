В Чехии разоблачили агента РФ, который платил известным людям за распространение российской пропаганды

Об этом сообщил глава службы безопасности Чехии Михал Куделко.

"Удалось выявить одного из многолетних российских агентов влияния в Чехии, который раздавал взятки в несколько тысяч евро за распространение российской пропаганды", – сообщил Куделко.

В частности, российский агент по просьбе одного из высших органов российской государственной власти продвигал в публичном пространстве нарративы в поддержку внешнеполитических интересов РФ, связанных с войной против Украины.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что россияне готовят информационную кампанию с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды за границей.