В Чехии рассмотрят апелляцию приговоренного к 20 годам заключения за участие в войне против Украины

Об этом пишет Radio Prague International.



В приговоре суда говорится, что житель Карловарского края участвовал в тренировках "ДНР", получил от оккупантов оружие, а затем стал выполнять боевые задания.



По словам Лукаша Новачека, в июне 2015 года он прибыл в Украину и полгода жил в казармах российских наемников. Однако участие в военных операциях он не признает.



Он заявляет, что в Донецк приехал к девушке Наташе, с которой познакомился в интернете, после чего ее знакомые предложили ему поступить в "донецкую армию".



Лукаш Новачек рассказывает, что был там поваром ради денег.



В январе 2016 г. иностранец приехал в Москву, где в посольстве Чехии подал заявление на выдачу паспорта, а затем вернулся на Родину.



Сторона обвинения утверждает, что Лукаш Новачек служил в разведке, охране и патруле и участвовал в боях на стороне ДНР.



За терроризм его могли заключить в тюрьму на срок 26 лет и восьми месяцев. Прокурор пригласил лишение свободы на 20 лет.



Защита гражданина Чехии требует снятия обвинения или переквалификации состава преступления как службы в иностранных вооруженных силах, за что грозит более низкая мера наказания.

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