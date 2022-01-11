В Чехии рассмотрят апелляцию приговоренного к 20 годам заключения за участие в войне против Украины
Верховный суд Праги рассмотрит апелляцию Лукаша Новачека, приговоренного к 20 годам лишения свободы за участие в российско-украинской войне на стороне "ДНР"
Об этом пишет Radio Prague International.
В приговоре суда говорится, что житель Карловарского края участвовал в тренировках "ДНР", получил от оккупантов оружие, а затем стал выполнять боевые задания.
По словам Лукаша Новачека, в июне 2015 года он прибыл в Украину и полгода жил в казармах российских наемников. Однако участие в военных операциях он не признает.
Он заявляет, что в Донецк приехал к девушке Наташе, с которой познакомился в интернете, после чего ее знакомые предложили ему поступить в "донецкую армию".
Лукаш Новачек рассказывает, что был там поваром ради денег.
В январе 2016 г. иностранец приехал в Москву, где в посольстве Чехии подал заявление на выдачу паспорта, а затем вернулся на Родину.
Сторона обвинения утверждает, что Лукаш Новачек служил в разведке, охране и патруле и участвовал в боях на стороне ДНР.
За терроризм его могли заключить в тюрьму на срок 26 лет и восьми месяцев. Прокурор пригласил лишение свободы на 20 лет.
Защита гражданина Чехии требует снятия обвинения или переквалификации состава преступления как службы в иностранных вооруженных силах, за что грозит более низкая мера наказания.
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