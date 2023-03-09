В Чехии прошла инаугурация президента Петра Павела

Об этом сообщает ČT24.

"Я клянусь в верности Чешской Республике. Я обязуюсь соблюдать ее Конституцию и законы. Я клянусь своей честью выполнять свои обязанности в пользу всего народа и по мере своих знаний и совести", - заявил Петр Павел во время присяги.

"Общество не разделено, скорее оно привыкло говорить о том, что его разделяет. Результаты выборов показали, что люди предпочитают правду и порядочность", - заявил президент Чехии.