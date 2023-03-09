В Чехии прошла инаугурация президента Петра Павела
В четверг 9 марта в Пражском граде прошла инаугурация президента Чехии Петра Павела. Он стал четвертым главой страны
Об этом сообщает ČT24.
"Я клянусь в верности Чешской Республике. Я обязуюсь соблюдать ее Конституцию и законы. Я клянусь своей честью выполнять свои обязанности в пользу всего народа и по мере своих знаний и совести", - заявил Петр Павел во время присяги.
"Общество не разделено, скорее оно привыкло говорить о том, что его разделяет. Результаты выборов показали, что люди предпочитают правду и порядочность", - заявил президент Чехии.
- 28 января Павел победил на выборах президента Чехии. Инаугурация новоизбранного президента намечена на 9 марта. Петр Павел заменит на этом посту Милоша Земана после двух его каденций.
- 1 февраля Павел заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО после завершения войны, ведь ее армия сейчас самая опытная в Европе.
- Победитель президентских выборов в Чехии Петр Павел заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения войны с Россией.
- 1 марта новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.92
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное