Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Голосованию предшествовали почти шестичасовые дебаты, оппозиционные депутаты не поддержали запрос Кабмина.

Правительство пока не приняло решение о продлении чрезвычайного положения.

С учетом нового срока оно продлится уже 119 дней. Премьер Петр Фиала заявил, что продолжение чрезвычайного положения необходимо для преодоления беспрецедентного кризиса беженцев, вызванного вторжением России в Украину.

По его словам, чрезвычайное положение больше не коснется граждан Чехии. Он повторил, что правительство в последний раз обращалось в Палату депутатов по этому поводу.

До июля правительство хочет внести такие изменения в законы, чтобы справиться с миграционным кризисом и чтобы не было необходимости продлевать чрезвычайное положение.

О планах продления чрезвычайного положения в стране стало известно еще 18 мая, ведь действие предыдущего завершается 31 мая.

По состоянию на 15 мая в Чехии находились около 200 000 беженцев из Украины. Чешские власти выдали более 340 000 гуманитарных виз. Отметим, что население Чехии составляет не более 10 млн человек.

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