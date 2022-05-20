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В Чехии продлят чрезвычайное положение, введенное из-за большого количества беженцев из Украины

20 мая, 2022 пятница
16:41
Мир

Парламент Чехии разрешил правительству продлить до конца июня чрезвычайное положение, объявленное в связи с волной беженцев из Украины после российского вторжения

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Голосованию предшествовали почти шестичасовые дебаты, оппозиционные депутаты не поддержали запрос Кабмина.

Правительство пока не приняло решение о продлении чрезвычайного положения.

С учетом нового срока оно продлится уже 119 дней. Премьер Петр Фиала заявил, что продолжение чрезвычайного положения необходимо для преодоления беспрецедентного кризиса беженцев, вызванного вторжением России в Украину.

По его словам, чрезвычайное положение больше не коснется граждан Чехии. Он повторил, что правительство в последний раз обращалось в Палату депутатов по этому поводу.

До июля правительство хочет внести такие изменения в законы, чтобы справиться с миграционным кризисом и чтобы не было необходимости продлевать чрезвычайное положение.

  • О планах продления чрезвычайного положения в стране стало известно еще 18 мая, ведь действие предыдущего завершается 31 мая.
  • По состоянию на 15 мая в Чехии находились около 200 000 беженцев из Украины. Чешские власти выдали более 340 000 гуманитарных виз. Отметим, что население Чехии составляет не более 10 млн человек.

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Чехия
беженцы из Украины
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