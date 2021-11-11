В Чехии правительство Бабиша подало в отставку

Об этом сообщает CNN Prima News.



Утром 11 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш передал президенту Милошу Земану письмо с решением уйти в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.



Накануне, вечером 10 ноября, спикером Нижней Палаты избрали лидера партии "TOP 09" Маркету Пекарову Адамову.



Ее партия является одной из пяти политических сил, сформировавших новое парламентское большинство. Новое правительство было поручено собрать политологу Петру Фиале, лидеру Гражданской демократической партии.



Партия Бабиша "АНО" потерпела поражение в голосовании и не станет бороться за право сформировать новое правительство.



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