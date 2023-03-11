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В Чехии после длительного судебного разбирательства отказались признавать Церковь конопли религией

11 мартa, 2023 суббота
02:47
Мир

Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением

Об этом говорится в решении суда, передает "Европейская правда".

Иск подал гражданин Чехии и "представитель оргкомитета" Церкви конопля Душан Дворжак, который несколько раз был приговорен к заключению за хранение каннабиса. Мужчина пропагандирует медицинские преимущества употребления марихуаны, за что был подвергнут критике медиками и правозащитниками.

Еще в 2016 году Дворжак подал в министерство культуры заявление на регистрацию Церкви конопли. Ведомство окончательно отклонило ее три года спустя. Еще тогда эксперты, которых привлекло министерство, предположили, что целью регистрации "церкви" было получение правовой защиты для потребителей конопли.

Минкульт Чехии в конце концов пришел к выводу, что "церковь" не отвечает условиям, определенным законом, а ее вероучение нельзя считать религиозным вероисповеданием. Городской суд Праги, где Дворжак попытался оспорить решение, так же принял сторону министерства.

В апелляции в Высший админсуд Дворжак утверждал, что в международном праве не существует общепринятого определения религии, и поэтому этот термин следует толковать в широком смысле, а не только как веру в бога или богов.

В случае с Церковью конопля, по его словам, речь идет о вере в то, что каннабис связывает мир через каннабиноиды, то есть содержащиеся в нем специфические вещества. В жалобе также содержался аргумент, что каннабис, как и христианский мессия Иисус, имеет способность исцелять больных.

Суд в конце концов утвердил, что учение Церкви конопля не соответствует метафизическому критерию. Присутствие и влияние каннабиноидов можно проверить эмпирически, а значит, по мнению судей, это вопрос науки, а не веры.

"Не меняет дела и сравнения каннабиса с Иисусом и его исцеляющей силой, поскольку христианская вера видит источник исцеляющей силы Иисуса в Боге, тогда как Церковь конопля базируется на вере в целебные свойства каннабиса, лечебный потенциал которого базируется на его составе", - говорится в аргументации.

"Какой бы искренней ни была вера заявителя в пользу каннабиса, по мнению Суда, она может быть только светским убеждением, а не религиозным, что является непременной предпосылкой любого религиозного общества или церкви", - заключается там.

Употребление каких-либо наркотиков в Чехии никак не преследуется. Однако любой человек может быть привлечен к ответственности за хранение наркотиков даже для собственных нужд. Законы при этом различают хранение огромного и малого размера веществ. Предел малого и большого количества составляет 15 грамм. Максимальное наказание за хранение небольшого количества высушенной конопли – штраф 15 тысяч крон (600 евро).

  • Напомним, лидеры президентской гонки в Чехии признали , что курили марихуану и не против ее легализации. Среди них был и действующий глава государства Петер Павел.
Культура
Чехия
Медицина
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