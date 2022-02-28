В Чехии поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС

Об этом информирует издание "Новости".

По словам Фиалы, необходимо дать понять, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран.

"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала

Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.