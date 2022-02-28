В Чехии поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Петр Фиала поддерживает идею вступления Украины в ЕС по спецпроцедуре
Об этом информирует издание "Новости".
По словам Фиалы, необходимо дать понять, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран.
"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала
- Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
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