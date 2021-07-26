В Чехии почти 90% заражений COVID-19 вызваны штаммом "Дельта"

Об этом сообщает Чешское радио, передает РБК-Украина .

Согласно информации, которую предоставил Государственный институт здравоохранения Чехии, входящей в состав МЗ, эксперты обнаружили 87% случаев заражения штаммом "Дельта" среди 2186 положительных тестов, которые были сделаны в течение двух недель, с 9 по 23 июля.

В частности, также были обнаружены 20 случаев, вызванных штаммом "Дельта-плюс".