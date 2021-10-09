Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Чехии партия пророссийского премьера Бабиша проиграла парламентские выборы

В Чехии партия пророссийского премьера Бабиша проиграла парламентские выборы

9 октября, 2021 суббота
21:40
Мир Андрей Бабиш

На парламентских выборах в Чехии партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша ANO потерпела поражение

Об этом сообщает Радио Свобода .

После подсчета почти 100% голосов на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28% голосов. Движение Бабиша - на втором месте с незначительным отставанием.

На третьем месте еще одна, левоцентристская оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты во главе с Томио Окамура. Впервые в истории Чехии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели барьер в 5%.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру партии - победителю выборов сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Чехия
Андрей Бабиш
Читайте также:
8 октября, 2021 пятница
В центре Киева полиция с потасовкой отобрала баннер у активистов, которые требовали ввести санкции СНБО против Коломойского
Німеччина - Румунія
8 октября, 2021 пятница
Германия на последних минутах спаслась от сенсационной ничьи в отборе на ЧМ-2022
Ірина Геращенко
8 октября, 2021 пятница
"Какая-то полная моральная деградация". Геращенко призывает Раду отстранить Третьякову от заседаний и снять с должности председателя комитета
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.48
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
9 октября
23:04
На въезде в Киев маршрутку протаранил Volkswagen, автобус с пассажирами перевернулся и влетел в опору
22:29
Саакашвили рассказал, как он попал в Грузию перед арестом
21:24
Обновлено
Деонтей Уайлдер
Фьюри - Уайлдер: онлайн-трансляция чемпионского боя в супертяжелом весе
21:06
Себастьян Курц
Канцлер Австрии Курц объявил об отставке
20:54
Украина победила Финляндию в отборе ЧМ-2022
20:54
Инфографика
Финляндия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2022
20:29
Картину с музой Пикассо продали на аукционе Sotheby's за $24,6 млн
20:03
Мы довольны эмоциональной реакцией Путина на позицию Турции по Крыму, - Кулеба
19:37
В Польше в деле о гибели 25-летнего украинца предъявлено обвинение 9 лицам
19:16
Во Франции умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
18:42
В Украине в "оранжевой" зоне уже 15 областей
18:20
В Ливане из-за блэкаута 6,8 млн человек остались без электроэнергии
17:51
ЧМ-2022: Босния и Герцеговина победила Казахстан и опередила Украину
17:43
Финляндия - Украина: стартовые составы команд
17:26
Украинские десантники провели учения в зоне ООС
9 октября на фронте: российские оккупанты трижды нарушили режим "тишины"
17:10
В Киеве произошло ДТП с участием грузовика, легкового авто и микроавтобуса, на Братиславской образовалась огромная пробка
16:52
Хотинская крепость
9 октября в истории: Хотинский мир, псевдоотряды УПА от НКВД и первый сеанс Кашпировского на ТВ
16:38
В Грузии из-за обрушения дома в Батуми объявили общенациональный траур
16:17
Фьюри перед боем против Уайлдера записал обращение к Усику
15:55
Зеленский
Зеленский после критики со стороны США отреагировал на задержку с избранием руководителя САП
15:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах
15:12
Фьюри - Уайлдер: боксеры показали рекордный вес на взвешивании перед боем
14:53
"Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку
14:23
Для общенациональной забастовки в Беларуси нужно 138 тыс. участников - активисты на встрече с Тихановською
14:00
В России от поддельного алкоголя одновременно умерли 26 человек
13:35
Илья Кива
Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения
13:18
Сексолог Святослава Федорец заявляет, что ее травят за текст о подростках и ЛГБТ
13:00
Оккупанты наказывают крымчан за украинские лекарства
12:43
На Покров назначено 15 дополнительных поездов
12:22
За сутки пограничники Польши остановили 553 нелегалов с территории Беларуси
12:00
Евгений Брагарь
"Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления
11:45
В Стамбуле и Анталии задержали киллеров спецслужб России
11:16
Нардеп Антон Поляков умер после ссоры со Скороход и пьянки в ресторане, - СМИ
10:53
Обрушение 5-этажки в Батуми: названа причина, есть спасенные
10:40
ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины перед матчем против Финляндии
10:24
В Верховной Раде образовалась коалиция "БДСМ", - Разумков
09:38
Адель похудела, встретила новую любовь и учится жить без смартфона
09:32
Зеленский снова врет, и в этом - ничего нового - пресс служба "Европейской Солидарности"
09:19
Пандемия COVID в Украине вернулась к апрельскому уровню: 16 тыс. заражений, 250 смертей в сутки
09:00
Нуланд отправляется в Москву
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV