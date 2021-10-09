В Чехии партия пророссийского премьера Бабиша проиграла парламентские выборы

Об этом сообщает Радио Свобода .

После подсчета почти 100% голосов на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28% голосов. Движение Бабиша - на втором месте с незначительным отставанием.

На третьем месте еще одна, левоцентристская оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты во главе с Томио Окамура. Впервые в истории Чехии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели барьер в 5%.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру партии - победителю выборов сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

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