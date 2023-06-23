В Чехии оправдали учительницу, говорившую ученикам, что "война не настоящая"

Об этом пишет Euronews.

Отмечается, что чешская учительница рассказывала своим ученикам, что "на Донбассе с 2014 года украинцы убивали, жгли и снимали кожу с граждан России".

"Она отрицала войну, например, заявляя, что в Киеве ничего не происходит", - сказал адвокат Ричард Петрасек.

Однако ученики записали ее слова и учительницу уволили из школы и задержали. Ее также обвинили в отрицании и оправдании геноцида.

"Вы, очевидно, тоже не понимаете слова, когда я говорю, что не буду комментировать, и когда я говорю спасибо, я закончила", - сказала Мартина Беднарова.

Эксперт-аналитик Роман Мака отмечает, что Беднарова является жертвой "российской пропаганды войны" и "различных заговоров", и что она настолько поверила в это, что начала пропагандировать это в школе и вбивать это в головы детей.

Суд заявил, что поступок обвиняемой не был преступлением, а женщина ошиблась, за что увольнение было достаточным наказанием. В школе отказались комментировать это дело.

Мартина Беднарова в суде признала вину и заявила, что все, что она сказала, является только ее мнением.