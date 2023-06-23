В Чехии оправдали учительницу, говорившую ученикам, что "война не настоящая"
Районный суд Праги оправдал учительницу Мартину Беднаржову, обвиняемую в отрицании войны России против Украины. Суд отметил, что этот поступок не является преступлением
Об этом пишет Euronews.
Отмечается, что чешская учительница рассказывала своим ученикам, что "на Донбассе с 2014 года украинцы убивали, жгли и снимали кожу с граждан России".
"Она отрицала войну, например, заявляя, что в Киеве ничего не происходит", - сказал адвокат Ричард Петрасек.
Однако ученики записали ее слова и учительницу уволили из школы и задержали. Ее также обвинили в отрицании и оправдании геноцида.
"Вы, очевидно, тоже не понимаете слова, когда я говорю, что не буду комментировать, и когда я говорю спасибо, я закончила", - сказала Мартина Беднарова.
Эксперт-аналитик Роман Мака отмечает, что Беднарова является жертвой "российской пропаганды войны" и "различных заговоров", и что она настолько поверила в это, что начала пропагандировать это в школе и вбивать это в головы детей.
Суд заявил, что поступок обвиняемой не был преступлением, а женщина ошиблась, за что увольнение было достаточным наказанием. В школе отказались комментировать это дело.
Мартина Беднарова в суде признала вину и заявила, что все, что она сказала, является только ее мнением.
- Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал видео, обвинившее Украину в подрыве Каховской ГЭС. Его пост распространили Илон Маск и ряд других известных людей.
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