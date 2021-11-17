В Чехии ограничат права невакцинированных с 22 ноября

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, передает Укринформ.



"Следовательно… будут признаваться только привитые и люди, которые преодолели COVID-19. Самотестирование отменено полностью, мы не идем также на модель с ПЦР-тестами… Большинство правительства выступает за внедрение баварской модели", – отметил он.



Так, допуск на массовые культурные и спортивные мероприятия и в рестораны и парикмахерские будет только для привитых и переболевших, а также тех, кто имеет соответствующую COVID-справку.

По словам премьер-министра, необходимости объявлять чрезвычайное положение нет.

Новые ограничения коснутся от 2,5 до 2,8 млн человек.

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