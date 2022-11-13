В Чехии объявили сбор на 15 ЗРК Viktor для Украины для борьбы с дронами
В Чехии объявили сбор на €3,7 миллиона для 15 комплексов Viktor для Украины для борьбы с дронами и другими целями на малых высотах
Об этом говорится на портале проекта Dárek pro Putina.
"Хотим купить 15 штук ЗРК "Виктор" чешского производства. Это модифицированный вездеход Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, способный эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от налетов беспилотников и бомбардировки с воздуха. Но цель одна: закрыть небо над Украиной от убийц Путина", - говорится в описании собрания.
Спаренный пулемет "Виктор" - это модернизированная версия зенитного оружия в Чехии со спаренными пулеметами КПВТ, которые используют боеприпасы калибра 14,5х114 мм для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Его дальность стрельбы составляет более 2 км. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямым поводом по наземным целям.
В описании сбора добавляют, что пулемет будет находиться на внедорожнике Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, позволяющим вести огонь из салона.
Комплекс располагает рядом дополнительных оснащений. В частности, это дневной и ночной зенитный прицел, а также прицел для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Кроме того, есть запасные стволы с возможностью быстрой замены при перегреве.
Известно, что сейчас собрали около 77 тысяч евро из запланированных 3,7 миллиона евро.
- 3 октября организаторы проекта Dárek pro Putina сообщили, что менее чем за месяц собрали более 1,22 млн евро на приобретение модернизированного танка Т-72 "Авенджер" для ВСУ. В дальнейших планах проекта сбор средств на приобретение боеприпасов для танка, а также для чешских самоходных гаубиц Dana и РСЗО RM-70 Vampire
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