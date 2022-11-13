В Чехии объявили сбор на 15 ЗРК Viktor для Украины для борьбы с дронами

Об этом говорится на портале проекта Dárek pro Putina.

"Хотим купить 15 штук ЗРК "Виктор" чешского производства. Это модифицированный вездеход Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, способный эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от налетов беспилотников и бомбардировки с воздуха. Но цель одна: закрыть небо над Украиной от убийц Путина", - говорится в описании собрания.

Спаренный пулемет "Виктор" - это модернизированная версия зенитного оружия в Чехии со спаренными пулеметами КПВТ, которые используют боеприпасы калибра 14,5х114 мм для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Его дальность стрельбы составляет более 2 км. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямым поводом по наземным целям.

В описании сбора добавляют, что пулемет будет находиться на внедорожнике Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, позволяющим вести огонь из салона.

Комплекс располагает рядом дополнительных оснащений. В частности, это дневной и ночной зенитный прицел, а также прицел для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Кроме того, есть запасные стволы с возможностью быстрой замены при перегреве.

Известно, что сейчас собрали около 77 тысяч евро из запланированных 3,7 миллиона евро.

3 октября организаторы проекта Dárek pro Putina сообщили, что менее чем за месяц собрали более 1,22 млн евро на приобретение модернизированного танка Т-72 "Авенджер" для ВСУ. В дальнейших планах проекта сбор средств на приобретение боеприпасов для танка, а также для чешских самоходных гаубиц Dana и РСЗО RM-70 Vampire

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