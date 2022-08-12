В Чехии объявили обвинение россиянину, способствовавшему аннексии Крыма
Высшая прокуратура Чехии объявила обвинение россиянину Александру Франчетти, подозреваемому в содействии аннексии Россией Крыма, экстрадиции которого добивается Украина
Об этом сообщили на портале iDNES .
"11 августа 2022 года в муниципальный суд Праги было подано обвинение в отношении российского гражданина из-за участия в организованной преступной группировке в связи с его участием в противоправной аннексии Крыма в марте 2014 года", – сообщила прокуратура в пятницу.
Согласно обвинению, Франчетти создал разведывательную группу в Севастополе, способствовавшую аннексии украинского полуострова Россией. Обвиняемый по-прежнему отрицает свою вину.
Напомним, Александр Франчетти был задержан в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей. В Украине он подозревается в участии в незаконных действиях, повлекших оккупацию Крыма Россией.
За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", отвечавшую за охрану линий электропередачи, газопровода, а также обнаружение каких-то "экстремистских групп".
Сам Франчетти рассказывал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.
- 3 марта Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины. Обращения государств позволяют начать расследование ситуации в Украине начиная с 21 ноября 2013 г., что будет охватывать прежние и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечества или геноциде, совершенных Россией на любой части территории Украины.
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