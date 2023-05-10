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В Чехии не исключают передачу Украине самолетов L-159

10 мая, 2023 среда
19:40
Общество

Чехии целесообразно будет рассмотреть возможность передачи ВСУ чешских боевых самолетов L-159

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Українські Новини.

Павел напомнил, что западные страны пока воздерживаются от предоставления Украине современных истребителей, поскольку подготовка украинских военных на них занимает много времени, а также потому, что самолеты содержат секретные системы.

"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно часть этого оборудования снимут", - отметил он.

Он добавил, что "следует подумать" о возможности передать Украине самолеты L-159 "с перспективой на перевооружение, ведь даже они, как самолеты непосредственной авиационной поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении".

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